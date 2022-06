Il Giornale di Treviglio è in edicola: una settimana di fatti e approfondimenti dal territorio

E' venerdì e il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con un numero ricco di fatti, cronaca, approfondimenti e inchieste dalla Bassa e dal Cremasco. E vi ricordiamo che in redazione potete ancora trovare i biglietti in promozione del Center Park di Antegnate e da questa settimana anche i biglietti per l'opera lirica che il prossimo 12 luglio andrà in scena a Caravaggio.

In primo piano

L'inchiesta di questa settimana porta ancora in primo piano l'emergenza medici di base a Treviglio e nella Gera d'Adda. Un vero e proprio disastro che ha portato molti trevigliesi, martedì sera, a scendere in piazza per protestare contro la chiusura della Cad di viale Piave. Durante la settimana sono poi proseguiti gli incontri con Ats Bergamo che hanno portato all'accordo con sei medici in pensione e sette attivi che hanno dato disponibilità per riattivare il servizio (fino al 30 giugno) riaperto ufficialmente ieri.

Cronaca

A Treviglio c'è apprensione per le condizioni di due fidanzati falciati domenica sera da un pirata della strada che si è poi costituito nelle ore successive. Lo schianto, tremendo, ad Arzago e poi la corsa in ospedale: a Treviglio per lui un 38enne, a Brescia in eliambulanza per lei, 40 anni trasportata in gravissime condizioni.

E sempre Treviglio resta col fiato sospeso in queste ore per la scomparsa di una 14enne, Amira Tortora che si è allontanata da casa venerdì scorso. L'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarla". Una ragazzina, proprio come era Oriana Fregoni, la studentessa del liceo "Gandini" di Lodi travolta a uccisa a pochi passi da scuola. Sabato a Rivolta una folla oceanica ha partecipato all'ultimo saluto.

Se n'è andato, invece, a 85 anni il dottor Giuseppe Poli, di Pumenengo, una vera istituzione della Bassa Orientale. Lui che nella vita aveva indossato molte vesti: da quella di sacerdote come parroco di Pumenengo e curato di Antegnate, passando poi per il camice da medico di base a Cividate fino alla fascia tricolore come sindaco di Pumenengo.

Politica

Si chiude la settimana del voto amministrativo che ha portato all'elezioni dei sindaci di Fornovo e Arzago. Vittorie quasi scontate con percentuali altissime. A Fornovo a vestire la fascia tricolore sarà infatti Fabio Carminati, già vicesindaco di Insieme per Fornovo al suo quarto successo elettorale, il primo da candidato sindaco con l'82,50%. In minoranza lo sconfitto Oscar Rizzini con la lista "La rete dei patrioti". Ad Arzago è Ugo Rivabene a raccogliere il testimone dal sindaco Gabriele Riva. La lista "Paese nuovo", trascinata anche dalla pioggia di preferenze prese dall'ormai ex primo cittadino, vince con il 74,24% su Stefano De Caro, la sua "Lista per Arzago" si ferma al 25,76%.

A Romano, invece, il "civismo" in Consiglio comunale si rinnova con un passaggi di testimone: Luciano Dehò e Michele Lamera escono per lasciare il posto a Cristina Bergamo ed Emiliano Bellini.

L'estate della Bassa

Sul Giornale in edicola due pagine dedicate ai cento giorni di eventi organizzati dal Comune di Treviglio per animare l'estate. Ce n'è per tutti i gusti: a farla da padrone sarà la musica con ospiti come Gianluca Grignani, Omar Pedrini, Joe Bastianich e Bobby Solo. Ma ci sarà spazio per la cultura, lo sport, lo shopping... Anche Romano si accende con la Festa della musica: silent disco, street food e concerti in ogni angolo della città.

Ma l'appuntamento da non perdere è quello con la lirica che sbarca a Caravaggio il prossimo 12 luglio. Per la prima volta da decenni nella Bassa una rappresentazione operistica completa e a un prezzo popolare, fuori dai grandi "templi" del Melodramma. A San Bernardino, il Ducato di piazza Pontida mette in scena il "Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini. I biglietti saranno in prevendita in redazione al Giornale di Treviglio (dalla prossima settimana) e all'edicola Gatti di Caravaggio.

E poi ancora molto altro tutto da scoprire sul numero in edicola da oggi, venerdì 17 giugno 2022.