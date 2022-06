Investita davanti al liceo, Oriana non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta la 14enne investita ieri sera a Lodi mentre stava raggiungendo il suo liceo per partecipare alla festa di fine anno. Oriana Fregoni è morta all'ospedale pediatrico di Brescia dove era stata trasferita in eliambulanza.

Investita a Lodi, Oriana non ce l'ha fatta

La notizia della sua scomparsa è circolata in poco tempo e a Rivolta, dove viveva, la comunità è sotto choc. L'incidente era avvenuto ieri sera intorno alle 19 in via Salvo d'Acquisto, a pochi passi dal "Gandini", dove la 14enne frequentava la prima del liceo scientifico. A investirla un'anziano anche lui soccorso sul posto.

Sul posto erano subito intervenute automedica e ambulanza della Croce rossa di Lodi, ma viste le condizioni disperate della giovane era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso alzatosi in volo da Milano. La 14enne era stata quindi trasferita agli Spedali Civili di Brescia, ma le sue condizioni erano già disperate.

Il trasferimento in ospedale a Brescia

A preoccupare era il forte trauma cranico riportato dalla ragazza. Questa mattina gli esami hanno rivelato che purtroppo per la 14enne non c'era più nulla da fare. E poi qualche ora dopo la bruttissima notizia: Oriana non ce l'ha fatta. Sulla dinamica dell'incidente stanno ancora indagando le Forze dell'ordine. A quell'ora la gran parte degli studenti non era ancora arrivata. La dirigenza ha poi deciso di annullare i festeggiamenti in segno di rispetto e vicinanza.