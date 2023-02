Elezioni Regionali Lombardia: tutti i candidati della Bergamasca (e un focus sulla Bassa)

Sono le ultime ore di campagna elettorale, anche nella Bassa, in vista delle Elezioni Regionali in Lombardia. Ecco una breve guida al voto, e una panoramica dei candidati consiglieri della Circoscrizione di Bergamo, e un focus su quelli della nostra zona.

Elezioni Regionali Lombardia: quando si vota?

Si vota domenica 12 febbraio dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 13 febbraio dalle ore 7 alle ore 15, per rinnovare il Consiglio regionale della Lombardia ed eleggere il nuovo Presidente.

Quattro, come noto, i candidati alla presidenza: il governatore uscente Attilio Fontana (Centrodestra), Mara Ghidorzi di Unione popolare, l'ex assessore milanese Pierfrancesco Majorino (Centrosinistra) e la ex assessore al Welfare, sindaca di Milano e Ministra dell'Istruzione Letizia Moratti (Terzo polo). In provincia di Bergamo, gli elettori saranno circa 891mila.

Abbiamo intervistato tutti e quattro i candidati presidenti, cercando di portare alla luce in particolare i loro programmi su due dei temi più caldi sul piatto della Bassa bergamasca: la Sanità (e quindi il problema, sempre più serio, dei Medici di base) e le Infrastrutture (e in particolare la posizione sull'autostrada Treviglio-Bergamo).

Elezioni regionali Lombardia: come si vota?

Si può votare in quattro modi: solo per un candidato alla carica di Presidente (e ciò non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate); per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste collegate; per un candidato Presidente e per una delle altre liste a esso non collegate (si chiama voto disgiunto); oppure solo per una lista: in questo caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

In Bergamasca eleggeremo 9 consiglieri

Complessivamente saranno eletti 79 consiglieri regionali (l'ottantesimo è il presidente eletto). Alla circoscrizione di Bergamo, che coincide con il territorio della provincia, spettano 9 consiglieri, che saranno distribuiti tra le liste sulla base del risultato del voto, con criterio proporzionale. Tre, invece, i consiglieri riservati alla circoscrizione di Cremona, che comprende anche l’Alto Cremasco.

Il nuovo presidente della Regione sarà invece semplicemente quello dei quattro che avrà più voti. A differenza delle elezioni comunali non è previsto il ballottaggio in caso di mancato raggiungimento da parte di un candidato della maggioranza assoluta

Le preferenze

L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso e della medesima lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

I candidati della Bassa bergamasca

Nel centrodestra spicca Giovanni Malanchini (Lega), già consigliere regionale uscente e consigliere segretario di Fontana. Con lei, ci riprova anche Monica Mazzoleni, consigliera uscente di Martinengo. Ci sono poi due assessori di Treviglio - Valentina Tugnoli per Fratelli d'Italia e Basilio Mangano per Lombardia Ideale - e il presidente della Fondazione Anni Sereni Augusto Baruffi (Forza Italia).

A sinistra, tra i volti più noti, c'è l'ex sindaco di Arzago e segretario provinciale del Pd Gabriele Riva. Segue Emanuele Calvi, consigliere comunale del M5S «della prima ora» a Treviglio. Nella civica per Pierfrancesco Majorino c'è poi Alessandro Iocco, candidato alle ultime elezioni comunali per Matilde Tura con la civica "Treviglio merita di +". Mentre nella Bassa orientale, Silvia Rapizza è candidata per Alleanza Sinistra e Verdi.

Quanto al Terzo polo, che sostiene Letizia Moratti, corrono dalla Bassa il giovane Matteo Luccisano (arcenese) e Massimo Lena, consigliere comunale per 32 anni a Boltiere.

A sinistra, invece, Unione popolare schiera Alida Valli Morlotti (trevigliese) e un volto conosciutissimo a Caravaggio: Sebastiano Baroni, già candidato sindaco anche alle recenti Amministrative.

Tutti i nomi dei candidati nella circoscrizione di Bergamo

Di seguito tutti i candidati nelle quattro coalizioni, nella circoscrizione di Bergamo, con luogo e data di nascita.

Centrodestra

Lega

Anelli Roberto (Alzano Lombardo 29/04/1956), Mazzoleni Monica (Martinengo 13/08/1965), Malanchini Giovanni (Calcinate 26/06/1974), Poma Elena (Bergamo 18/08/1965), Belotti Daniele (Bergamo 11/02/1968), Fassi Serena (Bergamo 07/12/1970), Galizzi Alex (San Giovanni Bianco 08/06/1976), Fumagalli Sara (Lecco 13/11/1970), Bertazzoli Giorgio (Calcinate 22/01/1980), Testa Emanuela (Bergamo 29/12/1965),

Noi Moderati

Sgarbi Vittorio (Ferrara 08/05/1952), Kaur Rajvir (Mouli (India) 01/07/1992), Predieri Marco (Ivrea 19/09/1967), Pezzoni Sara (Milano 27/04/1972), Scotti Valsiro (Bergamo 23/10/1968), Viola Cinzia (Milano 22/03/1962),

Fratelli d’Italia

Franco Paolo Detto Paolo (Gazzaniga 29/01/1974), Magoni Lara (Alzano Lombardo 29/01/1969), Centurelli Corrado (Terno D’isola 16/02/1966), Belotti Silvia (Trescore Balneario 06/11/1982), Macconi Pietro (Costa Valle Imagna 28/10/1949), Todeschini Monia (Sant’omobono Imagna 26/09/1992), Mazzoleni Alberto (Bergamo 16/11/1966), Tugnoli Valentina (Romano Di Lombardia 18/02/1986), Schiavi Michele (Clusone 24/02/1999), Zanga Antonietta (Fiorano Al Serio 21/09/1950),

Lombardia ideale

Baleri Antonio (Gazzaniga 15/12/1958), Baranca Stefania (Busto Arsizio 02/04/1970), Curioni Fulvio (Casalpusterlengo 16/12/1959), Bonomi Dania (Alzano Lombardo 05/04/2000), Finazzi Alberto (Calcinate 17/05/1985), Bonvini Federica (Pontevico 20/05/1969), Giambellini Giacinto Lucio (Dalmine 13/12/1964), Marzaroli Nadia (Belgioioso 10/08/1971), Mangano Basilio Antonino (Capo D’orlando 12/06/1951), Nascimbene Laura (Milano 20/05/1974)

Forza Italia

Bettoni Valerio (Endine Gaiano 23/09/1948), Bellini Adriana (Sarnico 12/05/1970), Lorenzi Stefano (Bergamo 08/03/1960), Luzzana Antonella (Clusone 28/03/1972), Lobati Jonathan (San Giovanni Bianco 18/05/1988), Simoncelli Sara (Clusone 08/09/1968), Da Polenza Agostino (Gazzaniga 28/08/1955), Villa Cristina (Bergamo 30/10/1986), Baruffi Augusto (Caravaggio 18/06/1958), Bugini Francesca (Bergamo 09/10/1968)

Centrosinistra

Alleanza Verdi Sinistra

Di Sirio Alfredo (Bergamo 22/01/1987), Ruzzini Oriana (Ascoli Piceno 12/03/1974), Folio Alessio (Treviglio 26/03/1997), Forlini Simona (Bergamo 07/07/1967), Ciampa Pasquale (Avellino 07/04/1987), Rapizza Silvia (Romano Di Lombardia 16/01/1973), Lazzari Aldo (Bergamo 11/04/1988), Pedroni Giovanna (Seriate 14/02/1961),

Movimento Cinque Stelle

Bernareggi Myriam (Ponte San Pietro 06/10/2000), Gnocchi Jacopo (Calcinate 03/02/1976), Torrisi Concetta (Paterno’ 29/05/1971), Sangalli Luca (Lovere 14/09/1982), Lisotti Sonia (Roma 10/06/1971), Albani Rocchetti Danilo (Bergamo 25/10/1974), Dokaj Laura (Scutari (Albania) 20/10/1985), Calvi Emanuele (Treviglio 02/08/1965), Freschi Roberta (Taranto 16/09/1966), Di Franco Umberto (Napoli 07/10/1964),

Partito democratico

Scandella Jacopo (Clusone 22/04/1988), Riccardi Francesca (Lagonegro 14/09/1980), Casati Davide (Ponte San Pietro 16/02/1985), Vergani Maria Grazia (Alzano Lombardo 01/05/1961), Riva Gabriele (Treviglio 12/04/1980), Galizzi Maria Cristina (Seriate 26/06/1989), Locatelli Oscar (Paladina 01/06/1959), Grazioli Genoveffa (San Giovanni Bianco 03/03/1957), Ferrandi Milvo (Lecco 31/08/1952), Giupponi Giovanna (San Giovanni Bianco 03/07/1959)

Majorino presidente

Poli Loredana (Bergamo 22/11/1962), Usuelli Michele Andrea (Milano 25/09/1974), Bonaita Laura (Bergamo 22/03/1977), Andreini Luca (Bergamo 01/04/1997), Molta Michela (Sondrio 27/05/1990), Giavazzi Stefano (Bergamo 25/07/1962), Plaka Suela (Gjonme (Albania) 23/07/1982), Iaciofano Carmine (Busso 31/01/1955), Iocco Alessandro (Roma 31/08/1989), Orso Mauro (Benevento 14/10/1986)

Unione popolare

Cara’ Silvia (San Pellegrino Terme 04/12/1967), Baroni Sebastiano (Caravaggio 18/05/1948), Carubia Patrizia (Clusone 21/10/1974), Macario Francesco (Lovere 23/10/1958), Meni Lorenza (Casazza 18/05/1956), Rovetta Maurizio (San Gallo (Svizzera) 28/07/1959), Morlotti Valli’ Alida (Bergamo 10/03/1955), Santini Simone (Bergamo 09/01/1994), Kaur Sukhwinder (Nangal (India) 13/01/1978), Seghezzi Massimo (Gazzaniga 04/07/1973)

Terzo polo

Azione Italia Viva

Carretta Niccolo’ (Seriate 29/09/1991), Pini Susanna (Bergamo 10/05/1968), Luccisano Matteo (Treviglio 05/09/1988), Bigoni Flavia (Clusone 01/11/1966), Minelli Luciano (Algua Di Costa Serina 09/06/1951), Cividini Manuela (Merate 17/09/1964), Ronzoni Saul (Ponte San Pietro 29/07/1996), Gamba Anna (Treviglio 28/12/1999), Zambetti Angelo (Bergamo 15/03/1960), Polidori Lara (Taranto 07/12/1967)

Letizia Moratti Presidente

Rota Ivan (Palazzago 06/10/1958), Benigna Gabriella (Trescore Balneario 17/11/1962), Galbusera Attilio (Seriate 31/12/1960), Borella Cristina (Bergamo 12/12/1983), Lena Massimo (Bergamo 03/05/1966), Cattaneo Lodovica (Bergamo 08/03/1962), Montanari Riccardo (Bergamo 02/08/1994), Curiazzi Federica (Bergamo 14/08/1992), Saponaro Matteo (Milano 25/05/1968), Milesi Annalisa (Vimercate 26/06/1987)

Come si vota e perché