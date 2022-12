Si candida anche Gabriele Riva

L'arzaghese Gabriele Riva si candida alle Regionali, quanto ai candidati per la provincia di Cremona, spicca il consigliere cremasco regionale uscente Matteo Piloni.

Gabriele Riva in campo

La lista dei Dem per le prossime consultazioni del 12 e 13 febbraio, nelle quali il Pd correrà insieme al M5S candidando come presidente Francesco Majorino, sono state rese note questa mattina, sabato 24 dicembre. Nell'elenco, unico esponente della Bassa bergamasca, compare anche Riva. E non è del tutto una sorpresa, se si considera che già nelle scorse settimane il sindaco-cantautore arzaghese aveva lasciato intendere che stava lavorando per il progetto politico.

I candidati del Pd alle Regionali per le circoscrizioni di Bergamo e Cremona

Capolista sarà invece Jacopo Scandella, consigliere regionale uscente, seguito da Francesca Riccardi (Bergamo), dall'attale segretario provinciale Davide Casati, dalla sindaca di Ranica Maria Grazia Vergani. Quindi Riva, e poi Maria Cristina Galizzi (Brusaporto), Oscar Locatelli (ex sindaco di Paladina, ora presidente del Parco dei Colli), Jenny Grazioli, Milvo Ferrandi e Giovanna Giupponi.

Quanto ai candidati per la provincia di Cremona, spicca il consigliere regionale uscente Matteo Piloni (cremasco), con la consigliera comunale di Rivolta Marta Andreola, Paolo Bodini e Fabiola Barcellari.