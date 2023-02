Elezioni regionali, intervista a Letizia Moratti "La Treviglio-Bergamo è una necessità"

Prosegue con Letizia Moratti (Terzo Polo) la nostra serie di interviste ai quattro candidati presidente di Regione Lombardia, in vista delle elezioni che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Già assessore al Welfare, sindaca di Milano e nei primi Duemila Ministro dell'Istruzione, Moratti ha parlato tra l'altro della Sanità lombarda, che ha gestito fino alle dimissioni lo scorso dicembre, ma anche di trasporto pubblico e di infrastrutture. Tornando a caldeggiare, per la Bassa bergamasca, l'autostrada Treviglio-Bergamo: "È una necessità".

Dall'intervista di Sergio Nicastro uscita sul Giornale di Treviglio il 20 gennaio (QUI la versione completa)

La sfida di Letizia Moratti

Sono passate meno di ventiquattr’ore dalla presentazione ufficiale della lista civica «Letizia Moratti Presidente» e di quei candidati che hanno deciso di correre con lei questa corsa apparentemente folle, ma che con il passare dei giorni pare acquistare sempre più solidità: «Siamo a un passo dal 30%, in poche settimane abbiamo raddoppiato i consensi: abbiamo ancora un mese di campagna elettorale, la partita è apertissima», aveva dichiarato sul palco. Solo il tempo potrà dire se si è trattata di verità o di un modo per caricare i suoi sostenitori, ma di certo lei è carica, pronta a giocarsi fino in fondo le sue carte. E lo si capisce anche dal piglio con cui la 73enne ex vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia affronta l’intervista.

Dottoressa, con lei non si può non partire dal discorso sanità e in particolare dalla questione medici di base, una emergenza per varie zone della Lombardia.

I medici di medicina generale sono liberi professionisti con un contratto nazionale e dipendono dallo Stato e non dalla Regione. Io ho lavorato più di un anno con il Governo Draghi per arrivare a un accordo, anche con la principale sigla sindacale dei medici, che prevedeva, in aggiunta alle ore che i medici svolgono come attività di liberi professionisti, un ulteriore numero di ore da dare alle Regioni in modo che queste potessero indirizzare i medici dove necessario. Mi auguro che il Ministro tolga dal cassetto questo progetto che era già stato vistato dalla Ragioneria dello Stato e dal Ministero di Economia e Finanza per poterlo rendere effettivo.

Dietrologie a parte, l’impressione è che nella partita il ruolo delle Regioni non sia da protagonista. O sbaglio?

Si, è così. Ma io credo che una Regione importante come la Lombardia debba avere la forza contrattuale di farsi sentire sui tavoli di governo, nazionali e internazionali.

Altro tema importante è il trasporto pubblico. A fronte di linee sicuramente efficienti, ce ne sono altre che denotano gravi carenze e una marcata arretratezza con quotidiane ripercussioni sui pendolari. Che ruolo può e deve svolgere la Regione? Lei è soddisfatta della gestione di Trenord?

La governance del trasporto pubblico in Regione è sbagliata perché dà il 50% a Trenord e il 50% a Ferrovie Nord: quando si ha questa situazione si fa fatica a decidere. Ho sentito che il presidente uscente Fontana dà la responsabilità a Ferrovie, ma un presidente di Regione, soprattutto quando ha una società di cui è proprietario al 50%, non può addebitare tutte le responsabilità agli altri. Se responsabilità ci sono si deve far carico di cercare di risolverle. Trenord non è efficiente, ci sono cancellazioni di treni e ritardi quindi è un tema che riguarda anche la gestione. La mia proposta è di mettere a gara Trenord e il servizio ferroviario regionale. Prima di fare questa proposta ho verificato cosa hanno fatto altri Paesi, ho studiato i casi in Germania e Francia ed è emerso che laddove i trasporti pubblici regionali sono stati messi a gara è migliorata la qualità del servizio e mediamente si sono abbassati i prezzi del 30%. Facciamo una gara, che non è una privatizzazione, ma un bando internazionale che può avere partecipazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di rendere più efficiente ed efficace un trasporto che oggi non funziona. E questo incide sulla qualità della vita degli studenti e dei lavoratori e incide anche sulla competitività delle imprese: quando non ci si riesce a spostare facilmente per lavoro anche le imprese ne soffrono. E’ una questione di competitività del sistema.

Pedemontana, linee ferroviarie, ma non solo. La «sete» di infrastrutture in Lombardia è forte, fortissima e non sempre è facile coniugare il necessario rispetto con il territorio con le esigenze imprenditoriali di una terra che vuole e può stare al livello delle aree più sviluppate d’Europa e del Mondo. Un tema caldo riguarda l’autostrada Treviglio-Bergamo per la quale la Regione ha stanziato 130 milioni e aperto una gara...

"Sono temi annosi che i sindaci del territorio mi hanno evidenziato proprio qualche giorno fa nella mia visita in provincia di Bergamo. In un mondo dove le connessioni sono fondamentali, è impensabile rimanere isolati o affrontare odissee quotidiane per gli spostamenti. Si tratta di criticità che penalizzano le imprese, i lavoratori, gli studenti e che rischiano di incidere in maniera determinante sullo spopolamento di alcune zone. Sono criticità che condizionano le scelte anche per chi vorrebbe continuare a vivere in zone “decentrate” o oggettivamente più tranquille. Si tratta di opere strategiche, di fondamentale importanza e sulle quali stiamo già concentrando la nostra attenzione. In questi ultimi anni gli investimenti si sono indirizzati molto su Milano: il nostro obiettivo è invertire questa tendenza, avere più attenzione verso tutte le nostre Province. Sulle opere già finanziate l’obiettivo è dare un’accelerata per rispondere finalmente alle esigenze dei territori. La Bergamo-Treviglio è senza dubbio una di queste opere e sarà anche un importante “sfogo” in caso di traffico o incidenti sulle arterie già esistenti. Più in generale provvederemo ad un’analisi dei bisogni in chiave infrastrutturale".

Anche sulla Lecco-Bergamo è in corso una discussione dai toni a dir poco accesi...

"La Bergamo-Lecco è un'altra connessione su cui intervenire. Ci sono stati degli stanziamenti del Governo centrale e, dove di nostra competenza, ci muoveremo con una rinnovata attenzione, ma l’obiettivo è anche essere molto più presenti nei tavoli del Governo in modo da fare leva sulle decisioni che vengono prese a Roma".

Parliamo di Pmi, che misure dovrebbe adottare una Regione per sostenere quello che è riconosciuta come la spina dorsale dell’economia lombarda e non solo?

"Innanzitutto una semplificazione burocratica che permetta alle Pmi di accedere, per esempio, facilmente ai bandi, ora quasi una impresa. Poi la piena digitalizzazione della Pubblica Amministrazione facilita anche la Pmi. Poi il tema della formazione e dell’incontro tra domanda e offerta: bisogna mettere in atto dei percorsi di orientamento in ingresso e in uscita che facilitino un maggiore collegamento tra imprese, mondo di formazione e università perchè lo scollamento è dovuto anche a un mancato raccordo. La Regione deve fare da regia".

