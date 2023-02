Elezioni Regionali Lombardia, 891mila bergamaschi al voto

Sono 890.991 dei quali 449.788 femmine e 441.203 maschi, gli aventi diritto al voto della provincia di Bergamo, per le Elezioni regionali in Lombardia di domenica e lunedì 12 e 13 febbraio 2023. Lo rende noto la Prefettura di Bergamo, tramite il capogabinetto Marcella Nicoletti. Si vota domenica e lunedì: sotto, una breve guida al voto sulle quattro coalizioni in campo nella circoscrizione della nostra provincia.

Gli elettori della provincia di Bergamo

Si va dagli 87 elettori di Piazzolo fino ai 95.013 di Bergamo. Curiosità: i Comuni di Cenate Sotto (3.024 elettori complessivi) e Fuipiano Valle Imagna (232 elettori complessivi) registrano lo stesso numero di elettori tra femmine e maschi: 116 Fuipiano Valle Imagna e 1.512 Cenate Sotto.

Solo nove Comuni oltre i 10mila abitanti, tre nella Bassa

Sono 66 (su 243) i Comuni della provincia il cui elettorato non raggiunge il migliaio di elettori, mentre sono solo 9 i Comuni che raggiungono le cinque cifre superando i 10.000 elettori (Albino, Alzano Lombardo, Bergamo, Caravaggio, Dalmine, Romano di Lombardia, Seriate, Stezzano, Treviglio). A Treviglio, da questa tornata, sono attive anche due nuove sezioni elettorali.

Quasi mille seggi, più otto ospedalieri (anche a Treviglio)

A partire dalle ore 16 di sabato 11 febbraio 2023, presidenti e scrutatori si insedieranno in 967 seggi ordinari del territorio provinciale, ai quali si aggiungeranno 8 seggi ospedalieri istituiti presso i Comuni di Alzano Lombardo (presso l’Ospedale Pesenti Fenaroli), Bergamo (2 presso l’ASST Papa Giovanni XXIII e 1 presso la Clinica Humanitas Gavazzeni), Osio Sotto (presso il Policlinico San Marco), Ponte San Pietro (presso il Policlinico San Pietro), Seriate (presso l’Ospedale Bolognini) e Treviglio (presso l’Ospedale di Treviglio).

Elezioni Regionali Lombardia: guida al voto