Regionali Lombardia: come si vota, candidati e liste

Si vota domenica 12 e lunedì 13 febbraio, in Lombardia, per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale. Ecco, in dodici slides, una breve "guida al voto" comprensiva delle tavole con tutti i candidati consiglieri della circoscrizione di Bergamo.

Regionali Lombardia: come si vota domenica e lunedì

Le coalizioni in campo

Agli elettori - qui la guida di NewsPrima - sarà consegnata una sola scheda, diversa in ogni circoscrizione (che corrispondono alle Province) ma soltanto per l'ordine delle liste e, ovviamente, per il nome dei candidati consiglieri. Per il resto, le coalizioni e i simboli in campo sono sempre le stesse: il centrodestra candida il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e la civica "del presidente" Lombardia Ideale. Il centrosinistra, coalizzato con il M5S, sostiene invece Pierfrancesco Majorino: quattro le liste in campo: Pd, M5S, Alleanza verdi sinistra, e la civica Majorino presidente. Per il terzo polo, la candidata Letizia Moratti è sostenuta dal Terzo polo (Italia viva e Azione) e dalla civica "Letizia Moratti presidente". Infine, la sinistra "ex-Rifondazione" ha dato vita a Unione popolare, a sostegno di Mara Ghidorzi.

Il sistema è a elezione diretta, senza il ballottaggio. Dunque - in estrema sintesi - vince chi prende anche un solo voto in più. Le elezioni regionali si svolgono con sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza. Se chi vince prende meno del 40% le liste che lo hanno sostenuto ottengono il 55% dei seggi ripartiti in modo proporzionale. Se supera il 40% i seggi salgono invece al 60%. Ogni circoscrizione della Lombardia rappresenta una delle 12 province. Degli 80 seggi del Consiglio 25 saranno eletti dalla provincia di Milano, 10 da Brescia, 9 da Bergamo, 7 da Monza e Brianza, 7 da Varese, 5 da Como, 4 da Pavia, 3 da Cremona, 3 da Lecco, 3 da Mantova, 2 da Lodi e 1 da Sondrio. Un seggio spetta di diritto al presidente della Regione.