Il Giornale è in edicola: tante notizie e gli approfondimenti sulle elezioni comunali 2021

Nel numero in edicola questa settimana tengono banco i risultati delle elezioni comunali che hanno visto, quasi ovunque, la vittoria della continuità.

Juri Imeri ha centrato il bis a Treviglio evitando (per la prima volta in città) il ballottaggio, che invece a Caravaggio il prossimo 17 e 18 ottobre vedrà sfidarsi il sindaco uscente Claudio Bolandrini e il candidato del centrodestra Giuseppe Prevedini. E ancora la cronaca con le storie di speranze e di denuncia dalla Bassa: dal dono di vita che ha legato ancor di più due sorelle a Morengo alla madre di Cividate che chiede una vita sociale "normale" per la figlia disabile.

Sono alcuni temi che abbiamo trattato questa settimana sul Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek: ci trovate in edicola oppure QUI, sullo sfogliabile online.

Imeri vince, Caravaggio al ballottaggio

Vittoria al primo turno a Treviglio per il sindaco uscente e riconfermato Juri Imeri che centra il suo secondo mandato con il 57% dei voti. Matilde Tura, candidata per il centrosinistra si ferma al 39%. Nella "gara delle preferenze" esce vincitore Erik Molteni (Pd) che si porta a casa 377 voti personali, seguito dalla vicesindaco Pinuccia Prandina (Io Treviglio) scelta da 321 trevigliesi e dalla candidata di Fratelli d'Italia Valentina Tugnoli che entra in Consiglio con 233 preferenze. Sul Giornale anche l'analisi politica del voto quartiere per quartiere e le reazioni a caldo dei protagonisti.

Partita tutt'altro che chiusa, invece, a Caravaggio dove il prossimo 17 e 18 ottobre si voterà per il ballottaggio tra il sindaco uscente Claudio Bolandrini (che ha centrato un buonissimo 39,88%) e il candidato del centrodestra Giuseppe Prevedini (al 31,73%). L'ago della bilancia sarà quindi Carlo Mangoni, che al voto di domenica e lunedì ha chiuso con un 25%.

Undici i Comuni al voto che hanno eletto i nuovi sindaci per i prossimi cinque anni. A vincere è stata la continuità, con qualche eccezione come a Rivolta dove a vincere è stato il candidato del centrodestra Giovanni Sgroi. A Calvenzano il quorum raggiunto durante le votazioni ha portato alla riconferma di Fabio Ferla (unico candidato) eletto con il 91,59% delle preferenze. A Verdellino, invece, la battaglia tra i due ex "colleghi" è finita in favore del sindaco uscente Silvano Zanoli riconfermato per un secondo mandato. Sconfitta amarissima per il suo ex "vice" Umberto Valois.

Nella Bassa nessuna sorpresa: a Urgnano riconfermata la lista "Guardare Oltre" con Marco Gastoldi, a Cologno Chiara Drago centra il bis, così come Mario Mazza a Palosco, Mauro Barelli a Pumenengo e Antonio Marchetti a Torre Pallavicina. Nel Cremasco al voto anche Spino dove Enzo Galbiati ha vinto per 15 voti su Paolo Riccaboni.

Con un dono salva la sorella

Ha donato il midollo per salvare sua sorella e ora lancia un appello ai giovani perché diventino donatori. A parlare è Rossana Signorelli, presidente dell'Avis morenghese che tre anni fa si è sottoposta alla donazione di midollo per salvare la vita della sorella Marzia. Da allora parla ai giovani per sensibilizzarli su un tema sempre attuale: l'importanza di donare.

Mamma contro le discriminazioni

Ha fatto molto scalpore la denuncia di Monia Provenzi, cividatese e madre della piccola Francesca diversamente abile. Il nodo della vicenda affonda la radici all'estate appena passata, in cui la mamma ha chiesto un contributo per il pagamento della retta dell'educatore, il cui servizio ha permesso anche alla piccola Francesca di frequentare il Cre estivo. Tre mesi di richieste che la famiglia ha sostenuto grazie all'aiuto dell’associazione "Famiglie Disabili Lombarde - Aps". "L’atteggiamento emerso - ha detto Provenzi - sostanzialmente è stato : "Se proprio vuol far partecipare sua figlia al centro estivo, il costo totale per l'educatore sarà totalmente a vostro carico".

