Elezioni comunali Spino: i risultati, Galbiati la spunta per 15 voti

Politica

Partita a due tra Enzo Galbiati e Paolo Riccaboni.

E' in corso lo spoglio per le Elezioni Comunali di Spino 2021. Due i candidati in lizza, per un pungo di voti la spunta Enzo Galbiati. Con 1627 preferenze il candidato di "Al servizio degli spinesi" conquista il Municipio, una differenza di soli 15 voti dal suo sfidante Paolo Riccaboni che si ferma a 1612 voti.

I risultati

Due candidati in lizza

Sono due i candidati sindaco in corsa a Spino: Enzo Galbiati sostenuto dalla lista "Al servizio degli spinesi" sfida il candidato di centrodestra Paolo Riccaboni sostenuto da "Spino Futura" (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia).