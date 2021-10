Elezioni comunali Rivolta: i risultati in diretta, vince Sgroi

Politica

La sfida a tre tra Elisabetta Nava, Giovanni Sgroi e Mara Pea.

E' in corso lo spoglio per le Elezioni Comunali di Rivolta 2021. Tre i candidati in lizza, i dati relativi a 8 su 8 sezioni scrutinate, hanno confermato la vittoria di Giovanni Sgroi. Il medico trevigliese è il nuovo sindaco di Rivolta con 1783 voti contro i 1443 di Elisabetta Nava e i soli 88 voti di Mara Pea.

Tre candidati in lizza

Sono tre i candidati sindaco in corsa a Rivolta: la vicesindaco Elisabetta Nava tenterà di restare in sella sostenuta dalla lista "RinvoltiAmo", ma a contendersi i voti dei rivoltani ci saranno anche Giovanni Sgroi sostenuto da "Rivolta dinamica" e Mara Pea sostenuta dalla lista "La Risvolta".