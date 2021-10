Elezioni comunali: urne aperte, 80mila i cittadini al voto. I candidati

Al voto!

Urne aperte: sono 80mila e 277 gli elettori chiamati ad eleggere i nuovi sindaci e i nuovi Consigli comunali nella nostra zona.

Urne aperte per le elezioni comunali 2021 in undici Comuni della Bassa bergamasca e dell'Alto Cremasco. Sono 80mila e 277 gli elettori chiamati ad eleggere i nuovi sindaci e i nuovi Consigli comunali nella nostra zona.

Elezioni comunali: dove si vota

Si vota a Treviglio, Caravaggio, Calvenzano, Cologno, Urgnano, Verdellino, Torre Pallavicina, Pumenengo, Palosco, Spino e Rivolta. I seggi saranno aperti oggi, domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà al momento della chiusura delle urne. PrimaTreviglio, con il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek, seguirà lo spoglio minuto per minuto. L’eventuale secondo turno di Treviglio e Caravaggio, come previsto dalla legge, si terrà tra due settimane, il 17 e 18 ottobre.

Ecco tutti i candidati sindaco, Comune per Comune.

Chi può votare? E se ho perso la scheda? Serve il Green Pass?

Alle elezioni comunali 2021 potranno presentarsi al voto gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 3 ottobre. Ricordiamo che per votare sarà necessario presentarsi al seggio elettorale con documento d’identità e tessera elettorale. In caso di esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione, deterioramento o smarrimento di quest’ultima, l’elettore deve richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del Comune di residenza che la rilascerà al momento.

In tempo di Covid le elezioni devono fare i conti anche con le norme anti-contagio ma per accedere al seggio non sarà obbligatorio il Green Pass. Tuttavia bisognerà indossare la mascherina, igienizzare le mani, evitare assembramenti e non recarsi al seggio se la temperatura corporea supera i 37,5° o se si è in quarantena.

Come si vota? Dipende dalla popolazione

Le regole cambiano tra i Comuni con più di 15mila abitanti e quelli con popolazione minore. Le legge elettorale in vigore prevede un sistema maggioritario in entrambi i casi, ma ammette il doppio turno solo per i Comuni con più di 15mila abitanti. Nel nostro caso, quindi, solo per Treviglio e Caravaggio.

Nelle città con popolazione superiore ai 15mila abitanti vince al primo turno il candidato/a che ottiene il 50% più uno dei consensi, in caso contrario è previsto il ballottaggio tra i due più votati. Solo in questi Comuni, inoltre, consentito il voto disgiunto.

Cos'è il voto disgiunto?

Il voto disgiunto è la possibilità di accordare la propria preferenza allo stesso tempo per un candidato, e per una lista che ne sostiene un altro, elemento questo che potrebbe avere un peso non indifferente nelle città più in bilico. Sempre nei Comuni più grandi è prevista una soglia di sbarramento del 3% per permettere a una lista di entrare in Consiglio comunale. È previsto un premio di maggioranza del 60% dei seggi per le liste collegate al sindaco eletto.

Comuni sotto i 15mila abitanti

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti basterà ottenere più voti degli altri candidati per essere eletti sindaco, non è necessaria la maggioranza assoluta.

Ciascun elettore può esprimere la propria preferenza sbarrando il nome del candidato/a: in questo caso il voto andrà esclusivamente a lui/lei. Se invece si sbarra il simbolo di una lista, la preferenza verrà accordata anche al candidato sindaco appoggiato da quella stessa lista.

Le preferenze per i consiglieri: parità di genere

In tutti i casi (Comuni con più o meno di 15mila abitanti) si potrà esprimere anche fino a un massimo di due preferenze per i candidati al Consiglio comunale, a condizione che venga rispettato il criterio della parità di genere: un uomo e una donna. Se i due voti andranno a candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza sarà considerata nulla.

La partita di Treviglio: al voto 23mila trevigliesi

Anche Treviglio rinnova il Consiglio comunale ed elegge il nuovo sindaco. I candidati sono quattro: Augusto Corsi, Daniele Corbetta, Juri Imeri (uscente) e Matilde Tura.

I 23mila e 369 trevigliesi chiamati alle urne voteranno in 25 sezioni divise in nove seggi.

Il Centro (le prime cinque sezioni) vota alle medie Cameroni di via Bellini. La zona ovest, che comprende anche la zona di viale Montegrappa e i due Pip, al liceo Weil, in via Galvani (sezioni 6, 7 e 8). Votano invece alle elementari di via De Amicis (le «Battisti») le sezioni 9, 10 e 11, corrispondenti grosso modo alla zona sud del centro. Le sezioni del quartiere est voteranno all’Itc Oberdan di viale Merisio (sono le sezioni 12, 13 e 14). La scuola «Mozzi» di via Vespucci ospita invece le quattro sezioni della zona Nord (19, 20, 21 e 24).

Due infine le sezioni della Geromina (22 e 25, si vota nelle ex elementari di via Canonica), una quella a Castel Cerreto (la 23, al Centro polifunzionale) mentre la sezione 15 è quella del seggio allestito in ospedale, per consentire di esprimere il proprio voto anche ai ricoverati dell'intero polo sanitario.

Elezioni a Caravaggio: 12mila chiamati alle urne

Si vota anche a Caravaggio. Qui i candidati sono quattro: il sindaco uscente Claudio Bolandrini, che si ricandida, Giuseppe Prevedini, Sebastiano Baroni e e Carlo Mangoni. Per la seconda volta nella sua storia, Caravaggio voterà su due turni, e quindi con la possibilità di un ballottaggio qualora nessuno dei quattro candidati sindaco raggiunga questo weekend il 50% dei voti più uno. Alle urne sono chiamati 12mila e 675 cittadini. Dove si vota? La città è divisa in 14 sezioni raccolte in 5 seggi. Il Centro ha una sola sezione, la 1 (si vota in piazza Garibaldi). Poi c’è la zona residenziale a nord del centro, che vota alle scuole di piazza Locatelli (sezioni 2, 6, 7, 8, 9 e 10). C’è poi il seggio delle scuole sul viale del Santuario, dove votano gran parte dei caravaggini (sezioni 3, 4, 5, 11, 14 e 15). E infine due seggi (a sezione singola) a Vidalengo e a Masano, rispettivamente le numero 13 e 12.

Quorum a Calvenzano

Nei Comuni dove a presentarsi è stata solo una lista, come accade - ad esempio - a Calvenzano a decidere tutto sarà il quorum.

L’ultima riforma della legge elettorale ha introdotto, però, una novità. Il quorum strutturale, quello relativo quindi all’affluenza, è stato abbassato da 50 a 40 percento. Resta invariato al 50%, invece, il quorum funzionale: il candidato (Fabio Ferla, sindaco uscente) quindi dovrà comunque ottenere il 50% più uno dei consensi al netto delle schede bianche e delle schede nulle.