Il 2023 nella Bassa in dodici notizie

Vi abbiamo raccontato qui quali sono state le notizie che avete letto con più interesse su PrimaTreviglio.it quest'anno. In questa rassegna, invece, vi raccontiamo i servizi scelti dalla redazione del Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek che meglio raccontano lo spirito dell'anno appena trascorso, mese per mese. Con i migliori auguri da tutti noi per un sereno 2024.

Gennaio

L’anno si apre con l’emergenza medici di base: migliaia di pazienti della Bassa bergamasca si ritrovano di punto in bianco privi di assistenza sanitaria, costretti a ricorrere alla famigerata «Cad».

Febbraio

Un femminicidio lascia sempre sgomenti, ma quello di Yana Malayko, barista 23enne originaria di Romano di Lombardia, ad opera dell’ex compagno Dimitru Stratan è per crudeltà ed efferatezza una delle storie più agghiaccianti degli ultimi anni

Marzo

Treviglio inaugura una delle riforme più importanti in materia di viabilità e sosta, da diversi anni a questa parte. Progressivamente, i parcheggi lungo l’intera corona dei viali attorno alla circonvallazione interna diventeranno a pagamento

Aprile

Perché dovrei adottare il mio stesso figlio? A chiederselo è una coppia, madri entrambe del figlio nato, con la fecondazione assistita, dal loro amore. Ma la legge in Italia ha ancora tanta strada da fare...

Maggio

Raffica di furti nelle scuole di Treviglio: persino i genitori scendono in campo e scrivono una lettera... ai banditi

Giugno

L’asse Treviglio-Dalmine suona la sveglia: «L’autostrada serve ma ora va cambiata» disse il sindaco di Treviglio Juri Imeri, interpretando per la prima volta un certo scetticismo sul progetto originale. Il dibattito, ovviamente, è ancora tutt'altro che chiuso.

Luglio

È il mese del maltempo, che sferza la Bassa in modo micidiale. Una donna resta ferita dal crollo di un albero sulla sua auto

Agosto

Di nuovo sanità, di nuovo una storia che porta Zingonia sulle pagine dei giornali nazionali: nel cuore di una crisi epocale della sanità pubblica, l’ospedale (privato) San Marco istituisce un Pronto soccorso a pagamento. Scoppia, chiaramente, la protesta

Settembre

Valentina Cimenis ha dei nuovi polmoni. La 30enne, originaria della Puglia, affetta dalla nascita da fibrosi cistica, inizia il lento recupero verso una vita più serena. Una storia di sanità pubblica che funziona e che salva vite.

Ottobre

Cosa succede se la Parrocchia di Treviglio decide di riorganizzare le sue proprietà immobiliari, in conseguenza dello spaventoso e verticale crollo della frequentazione degli oratori? In città si alzano le barricate: il dibattito è ancora accesissimo, specie nel quartiere ovest dove l’oratorio di San Francesco rischia di essere chiuso

Novembre

Novembre è il mese dedicato al tema della violenza sulle donne. Dalla richiesta di ergastolo per l’assassino di Yana all’inaugurazione della stanza sicura in ospedale. Sono state tantissime le iniziative anche nella Bassa sul tema, anche a seguito del dramma di Giulia. Sul tema intervenne anche il padre della giovane barista di Romano uccisa a febbraio.

Dicembre

Una storia di Natale, di quelle che finalmente scaldano il cuore: una donna, vittima di violenza, decide di ospitare per pranzo donne sconosciute, magari a loro volta vittime di mariti o compagni violenti, perché non passino le festività da sole.