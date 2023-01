Treviglio, un 2023 per tutti i gusti: in calendario già 150 eventi - Il carosello

Le parole d’ordine sono sinergia, programmazione e condivisione. Queste le fondamenta del programma degli eventi a Treviglio per il 2023, illustrato lunedì a TreviglioFiera. Dal "Vintage" allo "Street food festival", passando dalla MilleMiglia per arrivare a tre kermesse per gli appassionati del bere bene: Birritaly, TreVino e Ginnaio, sono già 150 gli eventi in calendario. Ecco i principali.

La presentazione a TreviglioFiera con il Distretto del commercio

Una serata a cui hanno partecipato più di 250 persone, in gran parte commercianti e imprenditori. Per l’occasione, infatti, c’è stata la presentazione del piano di sviluppo del Distretto del Commercio di Treviglio, che ha recentemente ottenuto il riconoscimento di "Distretto di Eccellenza". Proprio nei giorni scorsi, inoltre, è stato nominato il nuovo direttivo che avrà il compito di portare avanti questo sviluppo e aiutare i commercianti della città a crescere sempre di più.

"Essere così in tanti stasera vuol dire molto - ha esordito il sindaco Juri Imeri facendo gli onori di casa - E’ significativo perché lo facciamo in luogo che abbiamo voluto e pensato per aggregare, per fare impresa e divertimento, per sviluppare sinergie vincenti come quelle che vogliamo accelerare stasera. Questo padiglione rappresenta il bellissimo mondo che unisce tutti coloro che vogliono valorizzare e promuovere Treviglio e il territorio. L’obiettivo principale di questa serata è condividere quello che è stato fatto con il Duc e il nuovo percorso che stiamo per fare. Questa serata vuole essere soprattutto la dimostrazione concreta della volontà di essere protagonisti tutti assieme di un cambiamento che sta vivendo questo territorio e questa città. Un percorso di crescita, di gioire delle tante soddisfazioni, di aprire il dialogo alle proposte e alle idee. Ma anche di ringraziare. Vogliamo condividere l’idea di città di chi crede nel nostro territorio. Vogliamo una città che sappia cogliere le occasioni e creare le opportunità. Treviglio è una città per tutti, dove tutti trovano una proposta e dove a tutti vogliamo dare una risposta. Vogliamo che i buoni propositi di sempre adesso debbano essere assolutamente concretezza. Vogliamo una Treviglio attrattiva sempre, una città che renda orgoglioso chi ci vive, chi ci investe, chi ci lavora, ma soprattutto che susciti emozioni positive in chi la incontra. E possiamo farlo solo insieme".

Le conferme "storiche" e le date

Antico in via, Luna Park, Fiera, Carnevale, Ting, Vintage, Serate dello sport, Sbarazzo, TreviglioLibri, Salone dello studente, Street food e Revel Summer Festival

E’ poi finalmente arrivato il momento di scoprire cosa riserverà il 2023 trevigliese per quanto riguarda gli eventi. Il primo cittadino ha iniziato dalle grandi conferme. Ci saranno quindi il Mercatino dell’antiquariato (ogni terza domenica del mese), il Luna Park (dal 4 febbraio al 12 marzo) e la Fiera della Madonna delle Lacrime, il Carnevale (18 febbraio), Treviglio in Gioco (10 e 11 giugno) e le Serate dello Sport, il Revel Summer Festival (a fine giugno o inizio luglio) e l’immancabile Estate Trevigliese con le sue numerose iniziative. All’interno di questa verranno riproposti gli eventi speciali quali il Treviglio Vintage (30 giugno e 1 e 2 luglio), Treviglio Città di Cultura (dall’1 al 10 settembre), Treviglio Libri (9 e 10 settembre) e lo Sbarazzo e lo Street Food (23, 25 e 25 settembre). Confermati anche gli eventi tenutisi già nel 2022 a TreviglioFiera, ovvero "Birritaly" (dal 29 settembre all’1 ottobre), "Trevino" (12 e 13 novembre) e il Salone dello Studente (a fine novembre), così come la Festa del Patrono e la Festa del Ringraziamento (il 12 novembre).

Tornano la Rievocazione storica e il Giro del campanile

Ci saranno anche quelli che il sindaco ha definito i "grandi ritorni2, manifestazioni che negli anni della pandemia erano state accantonate. In calendario tornano quindi la Rievocazione storica (26 marzo), la Fiera del Cioccolato (dal 10 al 12 marzo), Libri per Sognare (5 e 6 giugno), ovvero la manifestazione rivolta alle scuole primarie (classi quinte) e secondarie di primo grado (classi prime) degli Istituti scolastici, statali e paritari, di Bergamo e provincia, il Giro del Campanile (9 giugno), il passaggio con punzonatura della Mille Miglia (17 giugno), evento che di fatto aprirà l’Estate Trevigliese e la Festa di Sant’Anna (26 luglio).

Le novità: Benessere, Festa della mamma, LaivinAction, Puglia 100%...

Infine le grandi novità: il Festival del Gin "Ginnaio" inaugurato a Treviglio Fiera ieri, venerdì, e prosegue oggi sabato, lo Sbarazzo d’inverno (dal 24 al 26 febbraio), il Festival del Benessere (26 marzo), l’evento itinerante "Regioni d’Europa – Mercati internazionali", dedicato al cibo e all’artigianato europeo con una serie di mostre-mercato con prodotti provenienti da tutto il continente che fanno tappa nelle piazze dei più importanti centri storici nazionali (dal 29 aprile all’1 maggio) e la Festa della mamma (13 maggio in piazza Setti). Di rilievo sarà il "LAIVin action", il Festival dei laboratori di arti interpretative dal vivo, che coinvolge gli Istituti scolastici che partecipano al Progetto LAIVin in spettacoli, estratti teatrali, video, esecuzioni musicali. Sono attesi circa 3.000 studenti provenienti da oltre 80 scuole lombarde, grazie alla sinergia tra Tnt e Filodrammatici (dal 20 al 31 maggio). E, infine, "Puglia 100%", un focus su una delle Regioni più belle d’Italia (dal 20 al 22 ottobre in piazza Setti). Tra le nuove proposte da segnalare anche "Modellismo in Fiera" (5 febbraio), i mercatini serali estivi e il Capodanno in Fiera.