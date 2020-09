Parole Grosse – Devis Cagnardi: “Il basket? E’ la mia vita” VIDEO

L’estate volge al termine e così anche gli appuntamenti del venerdì con «Parole Grosse», il ciclo di interviste-chiacchierate proposte – in diretta sulla nostra pagina Facebook – dal Giornale di Treviglio, Romano Week e Cremasco Week.

Il nuovo coach di Bcc Blu Basket 1971

Venerdì scorso è stato nostro gradito ospite Devis Cagnardi, 44 anni, nativo di Pisogne che da questa stagione ha preso il posto di coach Adriano Vertemati (dopo 9 stagioni) sulla panchina della Bcc Blu Basket 1971 Treviglio che disputa la serie A2, il secondo campionato nazionale di basket.

Arrivato a Treviglio dopo una stagione da capo allenatore ad Agrigento, in A2, il tecnico camuno matura un’esperienza in panchina lunga 13 anni alla Pallacanestro Reggiana, prima nel settore giovanile, poi come assistente in prima squadra in serie A e nel 2018/2019 come head coach dei biancorossi raccogliendo il testimone di Massimiliano Menetti. Il suo campionato si chiude anzitempo con un esonero, ma la stagione successiva prende il posto ad Agrigento di un altro tecnico di «lungo corso» in Sicilia come Franco Ciani e porta la Fortitudo sino al secondo posto in classifica prima della chiusura del campionato a causa del lockdown.

