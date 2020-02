Coronavirus, tre casi in Bergamasca. Morta una donna a Crema. Scuole chiuse in Lombardia I NUMERI

Emergenza coronavirus, ecco il quadro in attesa della conferenza dei sindaci delle 19 a Bergamo.

In Lombardia 112 casi

Sono 112 i casi delle persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia . La maggior parte dei soggetti colpiti dall’infezione si trova nella zona del Basso lodigiano (62). Si registrano poi casi anche nelle province di Cremona (16), Pavia (6), Milano (3) e Sondrio (1). Nelle ultime ore si sono registrate infezioni anche in provincia di Monza e Brianza (1) e Bergamo (3). Si stanno effettuando le opportune verifiche per la corretta “identificazione” degli altri soggetti positivi.

Crema, terzo morto italiano: è una donna malata oncologica

C’è anche un terzo decesso in Italia. Dopo quello del Lodigiano e di Padova, si tratta di quello di un’anziana donna, malata oncologica e con diverse patologie pregresse, deceduta all’ospedale di Crema e positiva al tampone effettuato post mortem.

“L’Unita’ di crisi – hanno spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – è al lavoro giorno e notte per fronteggiare con grande lucidità una situazione che è in costante evoluzione. Continuiamo a essere in strettissimo contatto con il Governo. Siamo in costante collegamento con il premier Giuseppe Conte, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e con il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli”.

La situazione in Lombardia

Regione Lombardia ha diviso la Regione in due aree, rossa e gialla. La prima è quella del focolaio lodigiano, già oggetto dell’ordinanza ministeriale di ieri. Quella gialla invece vede la chiusura di tutte le scuole per una settimana da domani, lunedì, e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private (leggi sotto i dettagli).

Resteranno inoltre operativi i esercizi commerciali e i trasporti funzioneranno regolarmente così come il servizio sanitario, salvo diverse indicazioni locali.

La situazione in Bergamasca

In provincia di Bergamo si parla tre casi positivi. Ad Alzano Lombardo, in particolare, è stato chiuso e isolato il pronto soccorso. Un altro caso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e un terzo al Bolognini di Seriate.

Alle 19 è attesa una riunione allo Ster di Regione Lombardia a Bergamo, per un aggiornamento sulla situazione.

Ordinanza regionale sulle scuole

Nel frattempo Regione Lombardia ha predisposto una ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. Saranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole e sospese tutte le manifestazioni di qualsiasi natura.

Scuole chiuse in Lombardia, annullate le manifestazioni

Il documento firmato da Fontana sarà valido fino a nuovo ordine. Tra i provvedimenti previsti c’è:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività’ scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;

3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; L’ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sara’ soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico.

Treviglio, chiuso da stamattina il Luna Park

A Treviglio chiude il Luna Park, in via precauzionale. Mentre anche a Romano, Mozzanica e Cologno contrariamente a quanto annunciato stamattina non si terrà la sfilata di Carnevale.

Le raccomandazioni della Regione

La Regione raccomanda a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:

1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,

2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,

3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,

4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,

5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,

6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall’ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.

