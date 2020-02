Cremasco, scuole chiuse fino a martedì contro il Coronavirus

Carnevali sospesi e scuole chiuse fino a martedì 25 febbraio compreso, nel Cremasco. E’ questo il provvedimento adottato ieri sera da diversi sindaci della zona per l’emergenza coronavirus. A Milano chiuse invece per tutta la prossima settimana.

Spiega il sindaco di Agnadello Stefano Samarati.

“Fino alla giornata di martedì 25 compresa sono sospese tutte le attività all’interno degli locali pubblici e le manifestazioni in luoghi aperti e chiusi. È chiuso il centro civico, sono chiuse le scuole, sono chiusi gli impianti sportivi e di conseguenza tutte le attività di allenamento e partite, l’oratorio rimarrà chiuso e le funzioni di culto saranno sospese fino a martedì 25. Tutto questo è stato deciso per prevenire tutte quelle situazioni che potrebbero essere di potenziale rischio.

A stasera (sabato, ndr) non ci sono novità che potrebbero essere utili per i nostri commercianti, dal Prefetto e dal Ministero della Salute non ci sono indicazioni che ne impongano la chiusura degli esercizi.

Stiamo tendendo la situazione strettamente monitorata e terremo informata la cittadinanza attraverso i nostri canali ufficiali, vi invito per questo a controllare il sito istituzionale del Comune di Agnadello e le pagine social sull’evolversi della situazione e inoltre, vi invito a seguire le disposizioni medico-sanitarie dettate del Ministero della Salute e da Regione Lombardia. Consultate solo i canali ufficiali e non prestare attenzioni alle pericolose fake news, evitate di frequentare luoghi affollati se non strettamente necessario.

In questo momento abbiamo bisogno di concretezza e di stare uniti per supera nel migliore dei modi questo difficile momento che vede coinvolto il nostro territorio”.