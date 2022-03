Il Giornale è in edicola con la cronaca della settimana e la quarta busta di semi in regalo

Prime Pagine

Con il numero di questa settimana i semi di pomodoro e tutte le foto pubblicate per la Festa del papà.

La macchina dell'accoglienza si è messa in moto e nella Bassa si moltiplicano le iniziative per aiutare i profughi ucraini. Come quella partita da Caravaggio grazie alla collaborazione tra Aiutiamoli a vivere, Caritas e Amministrazione comunale: due Tir carichi di materiali di prima necessità hanno raggiunto il confine tra Romania e Ucraina. Con i volontari c'è anche la nostra collega Monia Casarotti che ci racconta passo passo il viaggio verso le zone di guerra.

Tutto questo e molto altro sul numero in edicola del Giornale di Treviglio, che trovate anche QUI nella sua edizione sfogliabile, in regalo questa settimana anche la quarta busta di semi per l'iniziativa "Facciamo l'orto in casa": tocca al pomodoro. Altre sorprese vi aspettano: in occasione della Festa del papà abbiamo pubblicato tutti i vostri auguri e le fotografie che ci avete inviato per festeggiare la ricorrenza del 19 marzo.

In primo piano

Anche questa settimana l'approfondimento settimanale è dedicato alla guerra in Ucraina e alle conseguenze sul nostro territorio. Sono state definite le linee guida dell'accoglienza per aiutare i cittadini ucraini in arrivo. Accoglienza che passa da un triage sanitario messo in campo da Ats, ma anche dalla scuola per garantire la frequenza ai minori che arriveranno nella Bassa. Sono già due gli hotel messi a disposizione, a Romano e Cologno, mentre a Morengo lo stesso sindaco ha accolto in casa sua tre profughi.

E contro la guerra sono in scesi in piazza anche gli studenti: a Treviglio in quattromila hanno sfilato per le vie del centro e nei parchi cittadini. Manifestazioni anche a Calcio e Verdello.

Politica

A Treviglio, ma anche a Romano, si discute sulla proposta dell'Amministrazione comunale di aumentare l'addizionale comunale Irpef per far fronte ai rincari energetici. Ma non solo: in città si parla dell'arrivo dell'ennesimo supermercato - forse l'Esselunga - al posto dell'ormai abbandonato hotel "La Lepre". Ospitata ad Arzago la presentazione della proposta di Legge per salvare le cascine storiche lombarde promossa dai consiglieri dem Matteo Piloni e Jacopo Scandella.

Cronaca

Due lutti hanno, invece, colpito la Bassa: Angelo Frigerio, fondatore dell'associazione di Fara "Amici di Gabry" se n'è andato a 72 anni dopo una vita spesa per i malati di tumore. A Treviglio si piange la scomparsa di Camillo Bornaghi, imprenditore dalle grandi visioni e benefattore.

Vivono a Romano e Morengo i due giovani arrestati dagli uomini del Commissariato di Sesto San Giovanni dopo essere stati trovati in possesso di abiti contraffatti e migliaia di euro tenuti sottovuoto.

