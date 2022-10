Il Giornale di Treviglio vi aspetta in edicola: ecco le notizie principali della settimana

E' venerdì. Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola e vi aspettano con un'edizione ricca di cronaca, approfondimenti ed interviste esclusive. Il Primo Piano di questa settimana si apre con i fatti di cronaca nera che hanno riguardato le strade della Geradadda e del Cremasco. Due tremendi incidenti che hanno spezzato le giovani vite di Alessio Duranti, di soli 16 anni, finito con il suo scooter contro una recinzione sulla strada bassa tra Treviglio e Casirate. Francesco Campolo, invece, di anni ne aveva 25 e lavorava come bidello a Spino. E' morto giovedì mattina in un incidente lungo la Provinciale 1 a Rivolta.

Cronaca

Dopo quattro di attesa si è risolto il mistero della sparizione dell'ex bidella trevigliese Maria Pisoni. I resti del suo corpo sono stati ritrovati la scorsa settimana in Val Parina, non molto distante dal Comune di Oltre il Colle da dove era scomparsa il 1 aprile del 2018 quando, dopo il pranzo di Pasqua, era uscita per una passeggiata.

Si chiude anche un'altra vicenda trevigliese che risale invece alla notte tra i 21 e il 22 dicembre 2019 quando il bar pizzeria "Jungla" situato all'interno del parco "Baden Powell" di via Marco Polo era stato distrutto da un tremendo incendio. Ad appiccare il rogo sarebbe stato il gestore del locale che lo scorso luglio è stato rinviato a giudizio. Il processo inizierà il 24 ottobre e il Comune si è costituito parte civile.

Quest'estate si era definito un "uomo nuovo", cambiato profondamente dall'esperienza del carcere, ma per l'ex gieffino Kiran Macalli i guai non sono ancora finiti. Per il 36enne romanese, infatti, si sono aperte di nuovo le porte del carcere di via Gleno per un cumulo di pena. Dovrà scontare quattro anni e cinque mesi di reclusione.

Politica

Giunta in crisi a Mozzanica dove la vicesindaco Federica Colpani ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo e da quello di assessore a Cultura, Scuola e Politiche sociali. "Una decisione meditata e presa con consapevolezza", ha commentato l'ex consigliera 29enne.

A Treviglio, invece, dopo il successo elettorale, nasce il "Terzo Polo" e si chiamerà "Rinnova Treviglio".

Buone notizie

Oggi, venerdì 14 ottobre, è un giorno importante per Treviglio: ricorrono i 130 anni dei Salesiani e il Giornale di Treviglio ha dedicato due pagine alla storica istituzione scolastica con un'intervista al direttore don Renato Previtali.

Treviglio, in questa settimana, è stata protagonista anche in tv con Enrica Ramelli e Michael Ornaghi nella trasmissione, in onda su RealTime, "Cortesie per gli ospiti", la cui registrazione era avvenuta lo scorso giugno.

Un fiume rosa ha, invece, invaso le strade di Caravaggio per testimoniare la lotta al cancro e sottolineare l'importanza della prevenzione. A parlare alle tante donne presenti anche Cristina Ronchi che ha portato la sua personale esperienza con "fiducia nella scienza e positività".

A Martinengo, un altro appuntamento con la storia, quello organizzato dal Centro Studi Martinengo e previsto per questa sera, venerdì 14 ottobre, alla riscoperta della figura di Maria Elisabetta Mazza. L'educatrice, che dedicò la sua vita agli altri, è al centro di una causa d beatificazione.

Vailate ricorda Monica Sisti, a due mesi dalla sua improvvisa scomparsa la Fondazione Caimi, di cui era dipendente, ha deciso di omaggiarla intitolandole l'ambulatorio di Cardiologia.

