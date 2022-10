Schianto sulla Provinciale, muore a 25 anni

Ennesima tragedia sulle strade questa mattina, giovedì 13 ottobre. Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente avvenuto attorno alle 7.20 tra Rivolta e Spino d'Adda, lungo la strada provinciale 1, all'altezza di cascina Prevostura.

Schianto sulla Sp1, muore 25enne

La vittima è Francesco Campolo, un giovane originario di Reggio Calabria e residente a Masate, nel milanese, che era qui per lavoro da alcune settimane: era stato recentemente assunto come bidello, per l'Istituto comprensivo di Spino. L'altra persona coinvolta è invece un'infermiera di Spino, Stefania M, 51 anni, che lavora in ospedale a Treviglio e si stava recando al lavoro.

Il giovane viaggiava a bordo di una Matiz, proveniente da Rivolta e diretto verso Spino, mentre dal senso opposto proveniva l'infermiera spinese su una Renault Captur. I due veicoli si sono speronati, finendo entrambi fuori dalla carreggiata: il ragazzo in una scarpata di un paio di metri, arrestando la corsa in un campo accanto alla strada. La donna in un fosso in secca. Immediato l'intervento dai soccorritori: la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza ha mandato sul posto anche un elisoccorso, in codice rosso, alzatosi in volo da Como, oltre a due ambulanze della Croce Bianca di Paullo e della Croce Bianca di Rivolta, i Vigili del fuoco e un'automedica. Per il ragazzo al volante della Matiz, purtroppo, non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso. Codice giallo invece per l'infermiera 51enne spinese, trasportata in ambulanza in ospedale. Per i rilievi di rito è sul posto la Polizia Stradale di Crema, i carabinieri di Bagnolo e gli agenti della Polizia locale di Spino. Con loro anche il sindaco del paese Enzo Galbiati. La strada provinciale è stata chiusa per i soccorsi e per consentire al soccorso stradale "Giavazzi" di spostare i due veicoli incidentati.

Gravissimo 16enne in scooter a Casirate

Quello di stamattina è il secondo gravissimo incidente che vede coinvolti giovani nella nostra zona in poche ore. È ancora gravissimo il giovane di 16 anni che ieri sera, mercoledì, si è schiantato in scooter contro il cancello di una cascina tra Casirate d'Adda e Treviglio, finendo il ricoverato in gravissimi condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

