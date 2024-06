Elezioni 2024 in provincia di Bergamo, i risultati in diretta

"La fotografia del voto è che c'è voglia di cambiamento: il centrodestra a Romano era, da quindici anni, non girava su queste cifre e soprattutto non stava davanti al centrosinistra al primo turno. Sotto quindi per altri 15 giorni di campagna elettorale".

Esulta il deputato azzurro Alessandro Sorte, che in queste ore sta seguendo in diretta i risultati del voto dalla sede del comitato elettorale per Gianfranco Gafforelli sindaco, a Romano di Lombardia. Qui la lista degli azzurri viaggia attorno al 16,6% (con una sezione ancora da spogliare), contro l'8% maturato nello stesso giorno alle Europee. E per il centrodestra, persa la città di Bergamo, Romano torna ad essere una pedina importante da riconquistare, tra le città bergamasche al voto. Idee per il secondo turno? "Ne parleremo, ci troveremo a ragionare con gli alleati" ha commentato il deputato.