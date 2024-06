Elezioni comunali 2024: tutte le liste e i candidati alle Amministrative dell'8 e 9 giugno

Seggi aperti sabato e domenica per il rinnovo del Parlamento Europeo e dell'Amministrazione locale di ben 48 Comuni tra la Bassa bergamasca e l'Alto cremasco.

Turno unico (tranne Romano)

Per tutti i Comuni al voto - tranne Romano di Lombardia - la legge prevede che si applichi il "turno secco": sarà sindaco chi otterrà un voto in più degli altri concorrenti. Nei Comuni in cui corre una sola lista elettorale (un fenomeno ahinoi sempre più diffuso e preoccupante) è però necessario che si presentino alle urne almeno il 40% degli aventi diritto. Nella nostra zona si tratta di Castel Rozzone, Pagazzano, Mornico, Barbata.

A Romano di Lombardia, invece, la legge elettorale prevede il ballottaggio nel caso in cui uno dei quattro candidati conquisti già tra domani e dopo più della metà dei voti. Tra due settimane, quindi, si tornerà (con buona probabilità) alle urne per scegliere tra i due candidati sindaco più votati tra Gianfranco Gafforelli (centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia e Romano Civica), Paola Suardi (centrosinistra: Partito democratico e civica Paola Suardi sindaca), Mario Suardi (La città nelle tue mani, Civici per Romano e Centrodestra per Romano) e Luca Maria Valcarenghi (Alleanza Verdi Sinistra).

Le urne

Per votare, sia alle Europee che alle Comunali, le urne resteranno aperte dalle ore 15 alle 23 di sabato e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23. Per esercitare il diritto di voto bisognerà mostrare ai seggi la tessera elettorale personale e un documento di identità valido. La tessera elettorale, nel caso non disponesse più di spazi liberi dove apporre il timbro dell’avvenuta votazione, potrà essere rinnovata, su domanda dell’elettore, all'ufficio elettorale del Comune di residenza. Quest’ultimo resterà aperto anche per tutta la durata delle elezioni. Prima di entrare nella cabina, l’elettore è tenuto a consegnare il telefonino ai componenti del seggio. Non è possibile scattare foto o usare lo smartphone durante le operazioni di voto.

Elezioni comunali

Per tutti i Comuni al voto tranne Romano di Lombardia, il voto è assegnato al candidato sindaco e all'(unica) lista che lo sostiene. È possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, purché questi siano di sessi diversi: basterà scriverne il cognome nelle apposite righe stampate a fianco del simbolo di lista votato. Non è ammesso il voto disgiunto: i nomi dei consiglieri per cui si esprime la preferenza devono entrambi essere candidati nella lista scelta.

Elezioni europee

Per votare alle Europee si deve tracciare un simbolo sulla lista prescelta. È possibile esprimere fino a tre preferenze per i candidati. Se non si indica nessuna preferenza il voto non andrà automaticamente al capolista, ma solo alla lista. Dando più preferenze si deve indicare l’alternanza di genere (fino a due uomini e una donna o viceversa). Non è ammesso il voto disgiunto. Per l’elezione degli europarlamentari italiani è prevista una soglia di sbarramento della lista al 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Lo spoglio dei voti e i risultati

Lo scrutinio avrà inizio dopo la chiusura delle operazioni di votazione con le schede delle elezioni europee e proseguirà alle 14 del lunedì con le Comunali. I risultati sono quindi attesi nel corso del pomeriggio di lunedì. Per seguire il voto - dall'apertura delle urne ai risultati dell'affluenza, fino allo spoglio delle Comunali - il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek hanno organizzato un liveblog su PrimaTreviglio.it

Sfoglia tutte le liste dei Comuni al voto

Tutte le liste dei Comuni al voto, nella Bassa saranno: Antegnate, Arcene, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Canonica d'Adda, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cavernago, Ciserano, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Spirano, Verdello.

Antegnate

Arcene

Barbata

Bariano

Boltiere

Brignano Gera d'Adda

Calcio

Canonica d'Adda

Casirate d'Adda

Castel Rozzone

Cavernago

Ciserano

Cortenuova

Covo

Fara Gera d'Adda

Fara Olivana con Sola

Fontanella

Ghisalba

Isso

Lurano

Martinengo

Misano di Gera d'Adda

Morengo

Mornico al Serio

Mozzanica

Pagazzano

Pognano

LISTA UN FUTURO PER POGNANO - CANDIDATO SINDACO GIACINTO TESTA La lista è composta da: Elvio Valerio De Matteis, Davide Garlini, Ales Testa, Sabrina Gaibotti, Luca Maggioni, Marco Carmelo Guadagnino, Lara Zanoli, Giuseppe Moriggi, Lucia Torre, Veronica Caterina Gatti. LISTA LEGA - CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE VANOLI La lista è composta da: Simonetta Ubbiali e Rachid Driouich, Giorgia Brembilla, Giovanni Pietro Brugnoli, Giuseppe Carminati, Arianna Cassago, Alessia Cometti, Severiano Pelizzari, Francesco Seghezzi e Serena Zanotti.

Pontirolo Nuovo

Romano di Lombardia

Clicca sul candidato sindaco per sfogliare le liste a lui collegate.

Spirano

Verdello