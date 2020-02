Primo caso di Coronavirus nella Bassa

Positivo il caso sospetto di coronavirus nella Bassa. E’ un uomo di Fontanella.

Coronavirus nella Bassa, caso positivo

C’è un primo caso positivo di coronavirus nella Bassa bergamasca. A confermare la notizia è il sindaco di Fontanella Mauro Brambilla. L’uomo, del paese, è risultato positivo al test. La notizia di un presunto caso nella Bassa girava del resto da domenica sera ma soltanto oggi è arrivata la conferma ufficiale della positività al tampone faringeo effettuato nelle scorse ore. Così il sindaco pochi minuti fa su Facebook:

“Sono sicuro che con l’aiuto di tutti riusciremo a risolvere il prima possibile questa situazione, vi chiedo però la massima collaborazione soprattutto nell’utilizzo dei social, spiace vedere che qualcuno pensi che il Comune o il sindaco “sa tutto ma non lo vuole dire”, anche noi eravamo in attesa di una risposta dagli organi competenti e abbiamo dei protocolli da rispettare, il tutto per gestire al meglio questo delicato momento. Le direttive sono quelle di rispettare le precauzioni emanate da Regione, cercando inoltre di evitare assembramenti di persone anche nei bar negli orari di apertura. Mi sento di dirvi grazie per la comprensione e la collaborazione a tutti voi cittadini e le attività locali, stiamo uniti e presto questa situazione si risolverà.

Non sarebbe grave

L’uomo, 57 anni, è stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale a Romano. In questo momento si troverebbe al Papa Giovanni XXIII di Bergamo (notizia da verificare). Le sue condizioni sarebbero comunque, al momento, buone.

Romano, pronti 13 posti letto in ospedale

L’Asst BergamoOvest, che gestisce gli ospedali di Treviglio e Romano, ha già predisposto circa 26 posti letto per gestire (eventualmente) nuovi casi. La situazione al momento, non desta particolare preoccupazione: non esiste un focolaio nella Bassa e il quadro è sotto controllo, nei limiti del possibile vista l’emergenza in corso.

Non cambia nulla: si resta nella zona gialla

Nello specifico, nulla cambierà per ora per Fontanella e i fontanellesi. “La situazione per il momento resta invariata, siamo ancora in zona gialla e anche per le attività resta in vigore l’ordinanza emanata da Regione Lombardia pubblicata nei giorni scorsi” ha aggiunto Brambilla. Ecco cosa prevede.

Intanto sono 14 i casi confermati di coronavirus in Provincia di Bergamo e 206 in Lombardia

