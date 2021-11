Il Giornale è in edicola: scopri le notizie della settimana

Prime pagine

Dal fenomeno delle baby gang affrontato in un'intervista al vice questore di Treviglio al caro benzina in città con una mappa dei distributori più e meno cari nell'inchiesta proposta dal nostro Giornale. Dall'ex collaboratore che derubata la coop sociale alla brutta storia di estorsioni e pestaggi con metodo mafioso. E ancora: l'aumento dei prezzi delle case con un'inchiesta dedicata a Caravaggio e Romano, alla pioggia di fondi che permetterà il restauro dei castelli di Romano, Cividate e Pandino.

Baby gang a Treviglio: "I genitori facciano la loro parte"

Dopo i recenti episodi di pestaggi e vandalismi a Treviglio abbiamo voluto affrontare il "fenomeno baby gang" con il vice questore del Commissariato di Treviglio Marco Cadeddu. "Stiamo gestendo anche casi di violenza sessuale tra minorenni - ha spiegato - Ragazzi che bevono e poi perdono i freni inibitori. Noi siamo in prima linea, ma ora anche i genitori devono fare la loro parte".

Benzina alle stelle: la mappa dei distributori in città

Basta fare un pieno di benzina per accorgersene, anche senza avere troppe cognizioni di economia e geopolitica internazionale: i prezzi dei carburanti, da ormai settimane, sono decisamente aumentati. Ma dove risparmiare, per quel che si può? Sul Giornale in edicola vi proponiamo un viaggio alla scoperta dei distributori più e meno cari della città.

Annegato nella roggia: addio a Gianpaolo Calvi

La sua tragica scomparsa ha lasciato la comunità di Treviglio senza parole. Gianpaolo Calvi, impiegato 46enne, è morto venerdì scorso nei pochi centimetri della roggia che scorre nel parco del Maglio, dopo essere caduto dalla bici. Martedì l'ultimo saluto in San Pietro.

Tangenziale: ora Verdello insegue il "modello Stezzano"

I lavori per la realizzazione del primo lotto della tangenziale di Verdello sono finalmente iniziati (e con due mesi d'anticipo). Mercoledì alle 11.30 si terrà l'inaugurazione del cantiere alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, del presidente reggente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi, del sindaco di Verdello Fabio Mossali e dei rappresentati di Cal e dell'azienda che si occuperà dei lavori. L'obiettivo è liberare una volta per tutte il centro del paese dal traffico. Si tratta di un primo passo che consente, però, di pensare a una rivoluzione della viabilità seguendo il "modello Stezzano".

Quanto costa compare casa? Inchiesta tra Caravaggio e Romano

Quanto costa comprare casa? Che prezzi hanno gli affitti? Abbiamo preso in esame il mercato di Romano e quello di Caravaggio, sempre consultando i dati dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle entrate, che ogni sei mesi aggiorna un corposo database contenente le stime dei dati sul valore medio delle compravendite e dei contratti di locazione registrati in ogni Comune e in ogni quartiere, per ogni diversa tipologia di alloggio. Romano è una sorta di mosca bianca nella Bassa orientale. La presenza di servizi importanti - assenti pressoché in qualunque altro centro della Calciana - fa sì che i prezzi delle case siano mediamente piuttosto alti.

Gli affitti a Vidalengo e Masano costano quasi quanto il Centro storico. E a comprare, si rischia di spendere al metro quadrato tanto nelle frazioni quanto in città, anche se magari in una zona un po’ defilata fuori dalla circonvallazione.

Dalla coop derubata all'estorsioni con metodo mafioso

Operazioni delle Forze dell'ordine portate a termine con successo nella Bassa Orientale. E' il caso dell'ex collaboratore che dopo aver sottratto una carta di credito alla cooperativa sociale di Romano per la quale aveva lavorato ha prosciugato il conto spendendo 20mila euro. A incastrarlo, grazie all'identikit e alla tessera fedeltà dell'Unieuro, sono stati gli agenti della Polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale.

Prestiti da usurai, sequestri di persona ed estorsioni col metodo mafioso. Nella notte di mercoledì, i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Roberto Franzè, 45 anni, residente a Pumenengo, già detenuto per altra causa presso il carcere di Ascoli Piceno, considerato vicino alla cosca Romano di Vibo Valentia. Franzè è ritenuto responsabile di usura, estorsione, rapina, sequestro di persona, lesioni, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma e abusiva attività finanziaria, tutti aggravati anche dal metodo mafioso.

Pioggia di contributi per salvare i castelli

La rocca di Romano, il castello di Cividate e il maniero di Pandino: a loro sono destinati parte dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia per salvare i loro gioielli. Il bando "Borghi d'Italia" permetterà di finanziare i lavori che interesseranno gli edifici storici dei tre Comuni con contributi stellari fino a un milione di euro.

