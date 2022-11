Il Giornale di Treviglio è in edicola: sfoglia le notizie principali della settimana

E' venerdì e come sempre il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con un'edizione ricca di cronaca, approfondimenti e interviste. In regalo, per i nostri lettori, questa settimana troverete anche la rivista firmata Netweek "La mia casa dolce casa".

In Primo piano un fatto di cronaca che ha lasciato la Bassa senza parole con la morte dell'imprenditore Angelo Bonomelli, narcotizzato e ucciso da quattro rapinatori, finiti in manette. L'80enne, patron delle onoranze funebri Bonomelli con sedi a Trescore Balneario, Calcinate, Chiuduno, Fontanella, Seriate e Romano aveva gestito per anni anche la Croce bianca di Treviglio. Bonomelli è stato ritrovato senza vita la notte dell'8 novembre a Entratico. Nessun malore, però, come si era ipotizzato inizialmente ma l'azione criminale di quattro rapinatori che l'hanno narcotizzato per derubarlo.

Grande dolore a Treviglio anche per la scomparsa improvvisa della 46enne Barbara Manenti, colpita da un malore mentre si trovava al lavoro in un'azienda di via Isser. La donna, trasportata d'urgenza al Papa Giovanni XXIII non ce l'ha fatta e come ultimo gesto di generosità ha donato gli organi. Sotto choc la comunità di Castel Cerreto dove era cresciuta e viveva con il marito e la figlia. Domani, sabato, i funerali nella chiesa della frazione.

La Bassa, intanto, fa i conti nuovamente con i furti nelle farmacie: questa volta è toccato alla farmacia "Maffeis" di Bariano dove i ladri sono riusciti a fuggire con un bottino da 400 euro. Uno dei ladri, un 18enne di origine marocchina, è stato fermato dai carabinieri. E' il 14esimo colpo in due mesi nella Bassa.

A Spirano, invece, un vigilante è riuscito a sventare un furto in un azienda metalmeccanica di via Lombardia. Dopo aver sorpreso il ladro è nata una colluttazione e la guardia giurata è riuscita ad avere la meglio riuscendo a bloccare il ladro fino all'arrivo dei carabinieri. Furti sventati anche tra Pandino e Soncino grazie all'intervento tempestivo dei militari dell'Arma che in una notte hanno impedito che venissero portati a termine quattro colpi in altrettante aziende.

A Romano, la storia del gattino Oreste è sfociata nella denuncia nei confronti del direttore sanitario e della responsabile dell’Oasi Felina. Il felino era stato trovato il 17 settembre dalle ristoratrici Ravecca vicino alla propria abitazione a Romano. Dopo averlo soccorso hanno deciso di portarlo all'Oasi Felina. "Qui ha inizio un vero e proprio incubo. - hanno raccontato - i responsabili della struttura hanno iniziato ad offenderci senza motivi".

Premiati a Urgnano i carabinieri che salvarono la vita a un ragazzo rimasto intrappolato nel suo furgone avvolto dalla fiamme. Al vicebrigadiere Edoardo Casaccia e al carabiniere Alessio Galluzzo è stata consegnata domenica scorsa una benemerenza dell’Amministrazione comunale con le associazioni d’Arma.

Manca poco più di un mese al Natale e Treviglio è pronto a lanciare un programma ricchissimo per accompagnare giovani e famiglie nelle festività. Oltre 40 appuntamenti (sul Giornale trovate il calendario completo degli eventi in programma) e il ritorno, anche quest'anno, della pista di pattinaggio in Piazza Setti.

