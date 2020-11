Covid-19, a Treviglio +17 casi – I DATI LOCAL

Sono in calo, oggi, i numeri dei nuovi contagi da Covid-19 in Lombardia. Nonostante un numero di tamponi processati abbastanza consistente (52mila 712) sono infatti 8180 i nuovi positivi in Regione, con un indice di positività che scende al 15,5%. Molti invece, ancora, i ricoveri.

A Treviglio oggi più casi che a Bergamo

A Treviglio i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 17, meno del solito in questa settimana (QUI i numeri di ieri), ma comunque più della media provinciale. A Bergamo città, l’incremento è addirittura inferiore che a Treviglio: + 12 casi. Anche se va detto che in questo periodo i tamponi effettuati nella Bassa sono molti più che nel capoluogo (ieri si sono superati i mille campioni analizzati presso l’ospedale cittadino). Quattro i nuovi contagi a Caravaggio e a Romano, cinque a Rivolta e a Pandino.

La situazione in Lombardia

Di seguito i numeri di ricoveri e decessi in Regione, con i relativi incrementi rispetto a ieri.

in terapia intensiva: 764 (+56)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.907 (+225)

i decessi, totale complessivo: 18.723 (+152)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.148, di cui 1.149 a Milano città;

Bergamo: 168;

Brescia: 576;

Como: 958;

Cremona: 193;

Lecco: 243;

Lodi: 131;

Mantova: 248;

Monza e Brianza: 854;

Pavia: 385;

Sondrio: 63;

Varese: 943.

La situazione in Italia

Sono 35.098 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri erano stati 25.271), a fronte di 225.640 tamponi giornalieri effettuati (ieri 217.758), con la percentuale di positivi al 14,6% in calo di 1,5% rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell’11 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia. Le vittime sono 623 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3081 (+110).

