Quasi 11mila nuovi positivi in Lombardia. I dati locali

Covid-19, sono 23 i nuovi positivi a Treviglio nelle ultime 24 ore. Sette a Romano, otto a Caravaggio e cinque a Rivolta. Boom a Pandino: + 12 casi, e cresce in modo netto da diversi giorni.

A Treviglio più di mille tamponi in un solo giorno

Intanto, a Treviglio si è rotto il muro dei mille tamponi al giorno: quelli analizzati solo oggi e raccolti in parte anche al nuovo centro drive-through di TreviglioFiera, sono stati 1071.

Clicca sull’immagine per il dettaglio dei dati LOCAL

La situazione in Lombardia

Intanto in Lombardia sono 10.955 (di cui 519 debolmente positivi e 61 a seguito di test sierologico) i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 47.194 tamponi effettuati (3.324.961 i test eseguiti da inizio pandemia). Il rapporto è pari al 23,2%. I guariti/dimessi sono 6.780 che portano il totale a 122.140.

Aumentano di 38 unità i pazienti in terapia intensiva (in tutto sono 708), mentre nei reparti si registrano 268 ricoveri in più. Alto anche il numero dei decessi: 129 nelle ultime 24 ore (in tutto 18.571).

La situazione nelle province vede sempre Milano come la zona più colpita, seguita da Varese e da Como che oggi registrano dati record:

• Milano: 3.336, di cui 1.339 a Milano città• Bergamo: 407

• Brescia: 319

• Como: 1.356

• Cremona: 133

• Lecco: 274

• Lodi: 107

• Mantova: 331

• Monza e Brianza: 860

• Pavia: 307

• Sondrio: 152

• Varese: 3.081

La situazione in Italia

Sono 35.098 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri erano stati 25.271), a fronte di 217.758 tamponi giornalieri effettuati (ieri 147.725), con la percentuale di positivi al 16,1%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia. Le vittime sono 580 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 2.971 (+122).

TORNA ALLA HOME