Contagi crollati, è l’effetto-vaccini: ecco i grafici Comune per Comune

Aumenta la copertura vaccinale e diminuiscono i contagi, tanto che da lunedì tutta Italia sarà in zona gialla. E non solo: stando ai numeri, la provincia di Bergamo avrebbe addirittura tutte le carte in regola per essere classificata come zona bianca. I Comuni in cui non si è registrato alcun contagio, secondo l’ultimo report di Ats, sono saliti a 96, dieci in più rispetto alla scorsa settimana.

Copertura e nuovi casi Covid: cerca il tuo Comune

Nell’infografica qui sotto, come già nei giorni scorsi, abbiamo interpolato il valore dell’incidenza settimanale dei nuovi casi di Covid-19 (su mille abitanti) registrati da Ats, con la crescita della copertura vaccinale registrata invece dalla “macchina” organizzativa regionale, che vede ormai mediamente circa il 40% della “popolazione target” protetta da almeno una dose di vaccino. La copertura è calcolata come percentuale della cosiddetta “popolazione target” che in ciascun Comune ha ricevuto almeno una dose, finora. Stavolta, abbiamo incluso nell’approfondimento tutti i Comuni della Provincia di Bergamo. Cerca il tuo Comune nell’elenco e guarda l’andamento dell’incidenza dei nuovi casi (a partire dalla metà di marzo) e quello della campagna vaccinale, aggiornati a giovedì.

Trend netto: verso la zona bianca

In generale, salvo poche fluttuazioni nei Comuni con pochi o pochissimi abitanti in cui anche un solo contagio “pesa” statisticamente parecchio, il trend è netto: alla crescita della copertura vaccinale scende anche l’incidenza (in rapporto alla popolazione) dei nuovi contagi settimanali. Una regola che vale pressoché ovunque, salvo alcuni “picchi” di contagi in specifici Comuni, come avevamo raccontato già la scorsa settimana in occasione dell’ultimo “report” di Ats sulla situazione epidemiologica locale.

Il numero di vaccini nella Bassa

Quella che segue, invece, è la fotografia della campagna vaccinale della Bassa bergamasca: a martedì, l’Asst Bergamo Ovest aveva inoculato quasi 230mila vaccini