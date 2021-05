Covid-19, sempre meno casi: la curva si abbassa ancora

Covid, riprende dopo una settimana di “stasi” la fase discensiva della curva epidemiologica in provincia di Bergamo e nella Bassa. Questa settimana l’incidenza dei nuovi casi si è attestata a livello provinciale a 87 per 100mila abitanti, contro i 102 della precedente, mentre in 76 Comuni bergamaschi si sono registrati zero nuovi contagi.

Quarantene scolastiche

La ripresa scolastica ha portato con sé qualche prevedibile problema, oggi anche a Treviglio. La principale area critica sul fronte epidemiologico resta però dell’Alto Sebino, nel quale Ats ha rilevato alcuni nuovi focolai intra-famigliari, che hanno portato come conseguenza, per la positività riscontrata in bambini e ragazzi, anche la necessità di messa in quarantena di numerose classi scolastiche.

“In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo, mostra lievi ma promettenti segnali di ripresa del decremento della curva epidemica” spiegano gli epidemiologi di Ats Bergamo nel consueto report settimanale. “E’ opportuno ricordare il passaggio di fascia, da arancione a giallo, potrebbe determinare, come è successo nel corso della seconda ondata, un rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio. Ribadiamo nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare e far rispettare rigorosamente tutte le norme previste”.

I dati Comune per Comune

Di seguito, nelle slide, i nuovi casi di Covid-19 registrati in ciascun Comune della provincia di Bergamo, e il relativo tasso di incidenza per mille abitanti registrato nella settimana tra il 28 aprile e ieri, 4 maggio 2021. Sotto, nell’infografica, l’andamento dell’epidemia nelle due ultime ondate, da novembre a oggi. Colorati verso il rosso quelli in peggioramento rispetto alla settimana precedente, verso l’azzurro-blu quelli invece in miglioramento.

Il trend da novembre a oggi

Leggi di più sul Giornale di Treviglio/RomanoWeek in edicola da venerdì 7 maggio