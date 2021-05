Vaccini e nuovi contagi nella Bassa: la campagna funziona? I dati Comune per Comune

A che punto siamo con la campagna vaccinale nella Bassa bergamasca? E soprattutto: sta davvero funzionando nell’abbassare la curva epidemiologica, e quindi la pressione sugli ospedali? Sembra decisamente di sì, stando ai dati pubblicati da Regione Lombardia e da Ats Bergamo, che il Giornale di Treviglio ha incrociato per mostrare quanto e come, nelle ultime settimane, l’incremento della copertura vaccinale (anche con una sola dose di vaccino) vada di pari passo a una riduzione generale dei contagi, aiutata probabilmente anche dall’arrivo della bella stagione e dalla “naturale” discesa della terza ondata.

La copertura vaccinale cresce, i contagi calano

Nell’infografica che segue abbiamo interpolato il valore dell’incidenza settimanale dei nuovi casi di Covid-19 (su mille abitanti) registrati da Ats, con la crescita della copertura vaccinale registrata invece dalla “macchina” organizzativa regionale, che vede ormai mediamente circa il 40% della “popolazione target” protetta da almeno una dose di vaccino. In generale, salvo poche eccezioni, il trend è netto: alla crescita della copertura vaccinale scende anche l’incidenza (in rapporto alla popolazione) dei nuovi contagi settimanali. Una regola che vale pressoché ovunque, salvo alcuni “picchi” di contagi in specifici Comuni, come avevamo raccontato già la scorsa settimana in occasione dell’ultimo “report” di Ats sulla situazione epidemiologica locale.

Cerca il tuo Comune nell’elenco e guarda l’andamento dell’incidenza dei nuovi casi (a partire dalla metà di marzo) su mille abitanti e quello – ovviamente sempre in crescita – della campagna vaccinale: la percentuale della cosiddetta “popolazione target” che ha ricevuto almeno una dose, finora. I dati sui contagi sono fermi alla scorsa settimana, in attesa del nuovo report di Ats, mentre quelli sui vaccini sono aggiornati a questa mattina, martedì 11 maggio.

Vaccinati ormai quattro trevigliesi su dieci

Sotto, invece, i dati sulla copertura vaccinale in provincia di Bergamo, sempre aggiornati a questa mattina, martedì 11 maggio.