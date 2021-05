Bergamo, numeri da zona bianca. Boom di prenotazioni tra i 40enni

Numeri da zona bianca in questi ultimi giorni sul fronte Covid-19 in provincia di Bergamo. Lo confermano gli epidemiologi di Ats, nel corso della settimanale call con i sindaci.

“La curva epidemica è in decremento importante, solido e consistente – spiegano – L’incidenza è 61 per 100.000 (negli ultimi giorni siamo addirittura a 48 su 100.000, un valore che definisce l’area bianca). I casi medi giornalieri sono sotto i 100. L’Rt è 0,78 e 2,3% è la quota di nuovi casi positivi su tamponi diagnostici. L’impatto sulle strutture sanitarie è completamente gestibile, in quanto la quantità di ricoveri sia ordinari sia in terapia intensiva è in continuo decremento”.

Vaccini, copertura al 40%

Per quanto riguarda le vaccinazioni, in provincia di Bergamo la popolazione target (over 16) è di 946.801 abitanti. Ha ricevuto la prima dose il 40,29% della popolazione target. Criticità nella fascia degli over60: è questa al momento la popolazione in cui si concentra la maggior parte delle persone che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose.

Quarantenni, già 70mila prenotazioni

Da ieri, giovedì 20 maggio, sono aperte le vaccinazioni over 40-49, con 69.200 prenotazioni circa ad oggi nella Bergamasca, pari al 37% della popolazione di questa fascia.

Green pass: in arrivo un’informativa di Ats Bergamo

Infine il green pass, altro capitolo caldissimo sul quale non ci sono ancora molte certezze. Il documento che ci permetterà di espatriare, la prossima estate, è in fase di definizione e “in settimana ATS Bergamo fornirà un’informativa completa circa le modalità di rilascio al cittadino. Si ricorda che le condizioni per ottenere la certificazione sono: l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo”.