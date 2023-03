Sofia Regazzi, la "gazzella di Rivolta" si racconta

La chiamano la "gazzella di Rivolta", Sofia Regazzi. Sedici anni, già campionessa nazionale negli ottanta metri nella sua categoria, la giovanissima atleta in forze alla "Estrada" di Treviglio è a pieno titolo uno degli astri nascenti, a livello giovanile, della velocità italiana, ed è solo l'ultima tra le tante, in ordine di tempo, ad essere uscita dalla florida fucina trevigliese del presidente Pierluigi Giuliani e del direttore tecnico Paolo Brambilla.

Sofia Regazzi, la "gazzella di Rivolta"

Sofia vive da sempre a Rivolta d’Adda con papà Luca, mamma Laura Bianchi e la sorellina Ginevra di soli 5 anni. Frequenta il secondo anno al liceo scientifico «Galileo Galilei» a Caravaggio. Nel 2019 si è fatta notare vincendo la manifestazione scolastica "Il ragazzo più veloce della Gera d’Adda", dalla quale sono usciti tanti talenti dell’Estrada. Ad ottobre 2022 Regazzi ha vinto a Caorle il primo tricolore della sua carriera negli 80 metri nella categoria Cadette. Quest’anno, prima stagione tra le Allieve dove indossa la casacca della Bracco Atletica, mitica società di Milano nella quale affluiscono le migliori ragazze dell’Estrada che accompagna atleti e atlete fino ai Cadetti/e, Sofia si è messa al collo la bellezza di tre medaglie d’argento agli Italiani indoor di Ancona: 60 mt, 200 mt e staffetta 4x200.

La sua è una vita da "studentessa modello" come tante: ottimi voti, tanti amici, e la fatica quotidiana che il liceo caravaggino impone come da tradizione ai suoi iscritti. Ma a differenza dei compagni, ogni pomeriggio ha un appuntamento speciale con la pista, e con una carriera agli esordi che punta già piuttosto in alto. All'orizzonte ci sono già diverse gare internazionali, ma soprattutto c'è un sogno: quello delle Olimpiadi. In una lunga intervista a Valerio Zeccato ha raccontato come concilia scuola, sport, amicizie e famiglia.

