Sofia Regazzi, la rivoltana dell’Atletica Estrada, strepitosa a Donnas

Altra preziosissima perla stagionale per l’Atletica Estrada grazie alla sua Cadetta di maggior spicco: Sofia Regazzi. La velocista classe 2007 di Rivolta d’Adda (frequenta il liceo scientifico Galileo Galilei a Caravaggio), forgiata da Paolo Brambilla, ha dato letteralmente spettacolo a Donnas in Valle d’Aosta.

Sofia Regazzi corre come il vento

Nel «17° Trofeo Sandro e Gabre Calvesi» nella gara degli 80 metri Cadette ha fatto il vuoto chiudendo con lo strepitoso crono di 9”74. Si tratta del nuovo primato personale per Sofia (limando la bellezza di 23 centesimi al precedente di 9”97 ottenuto a giugno a Chiari). Ma non solo Regazzi ha stabilito il terzo miglior tempo italiano di sempre nella categoria Under 16, e per quel che riguarda l’Estrada ha superato il 9”77 del 2017 della trevigliese Alessandra Iezzi.

«Si gareggiava in altura e c’era vento a favore di 1.6 metri al secondo (limite massimo accettato per convalidare i record è di 2, ndr) ma Sofia è andata fortissimo - analizza Brambilla il direttore tecnico dell’Estrada -. Ha dato 3 decimi alle migliori avversarie con le quali ha gareggiato fino ad oggi spalla a spalla. Abbiamo lavorato moltissimo sulla partenza che era il suo “tallone d’Achille” e i miglioramenti si stanno concretizzando. Ha una gran forma e speriamo che possa fare bene agli Italiani Cadette dell’1 e 2 ottobre a Caorle in Veneto. Siamo sempre nel finale di stagione e non so se potrà ripetere ad ottobre questi tempi, ma mai dire mai... Certo agli Italiani Regazzi potrebbe andare sicuramente a medaglia».

I successi dell'Estrada

E la strepitosa condizione atletica di Sofia Regazzi è emersa anche giovedì in Liguria nell'importante "6° Meeting della Torretta". La rivoltana dell'Atletica Estrada ha trionfato negli 80 piani scendendo ancora sotto il muro dei 10 secondi: 9"83 sua seconda miglior prestazione di sempre.

Un’altra bella notizia in casa estradaiola arriva dalla marcia. L’ucraina Mariia Anishchenko, Allieva classe 2006 che vive a Caravaggio, al «XXIV Trofeo Tania Galeotti» a Correggio in Emilia, ha fatto praticamente gara solitaria chiudendo i 3 km con l’ottimo tempo di 15’37”11.

«E’ da circa un anno che si allena da noi a Caravaggio con Carmine Voccia, io a Treviglio faccio solo il monitoraggio tecnico una volta alla settimana - spiega Brambilla -. E’ una ragazza molto forte, abbiamo lavorato tanto sulla tecnica dove aveva difetti evidenti. La marcia è sottoposta al giudizio dei giudici e quindi devi saperti ben regolare onde evitare di essere squalificato durante la gara. Può fare molta strada».

Altre ottime prestazioni sono arrivate da Brescia dove l’Atletica Estrada era presente con diversi atleti e atlete. Nel salto triplo Cadette vittoria di Tosca Maria Bianchi (2007) con 10.85 mt. Primo gradino del podio anche per Luigi Carrese (2007) nel salto con l’asta Cadetti con la misura di 3.60 mt. (ben 10 cm meglio del vecchio primato personale di 3.50 stabilito nel mese di giugno a Chiari). Bel successo anche per David Chukwuebuka Okoye (2007) nel disco Cadetti con 31.29 mt. Medaglia d’argento per Stefano Galbiati (2008) nel martello Cadetti con 33.21 mt. Per lui nuovo personale con oltre 6 metri rispetto al precedente di 27.17 del mese di aprile a Chiari. Bronzo al collo per Arianna Pezzetta (2009, Ragazze) nel vortex con 31.47 mt e podio sfiorato nel salto in alto: 4° posto con 1.20 mt. Altra medaglia di bronzo e nuovo primato personale per l’estradaiola Giorgia Triunfo (2007) terza nelle Cadette nel salto con l’asta con 2.40 mt (migliorato di 20 cm il precedente record di 2.20 a Chiari nel mese di maggio). A Olgiate Olona nel «CRL Meeting Bronze Lombardia» bella prestazione sciorinata da Sofia Matacera (2006) estradaiola della Bracco Atletica, d’argento nel martello Allieve con la misura di 38.97 mt.

Iezzi ai Campionati del Mediterraneo Under 23

Fari puntati nel fine settimana (sabato 10 e domenica 11 settembre) sulla velocista di Treviglio Alessandra Iezzi impegnata con le azzurre ai «Campionati del Mediterraneo Under 23» in programma a Pescara.

«Sarà in gara nei 200 mt, nella staffetta 4x100 è convocata ma sono cinque le atlete e quindi è da vedere se sarà selezionata - conclude Brambilla -. Ale sta bene ma non penso che possa correre sui suoi limite, se va sotto i 24 secondi sono contento. Non si sa ancora chi saranno le avversarie, ma se ci sono le francesi di colore sono le favorite, vanno molto forte».

Nel weekend si gareggia anche a Chiuro in Valtellina nei campionati regionali Under 18 e qualche medaglia targata Estrada potrebbe arrivare.