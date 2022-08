Il Giornale di Treviglio vi aspetta in edicola con la cronaca della settimana

E' venerdì e come ogni settimana il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con tutta la cronaca dalla Bassa e dal Cremasco. In Primo piano questa settimana si torna a parlare di sanità con gli ultimi sviluppi sulla Cad ordinaria che da metà agosto tornerà attiva a Treviglio e Palosco. Sull'edizione di oggi troverete anche la classifica aggiornata del gioco estivo dedicato agli amici pelosi: Simpatiche Zampette con tutti i nuovi iscritti.

Cronaca

Tengono banco, questa settimana, i progetti per infrastrutture e opere partendo ancora una volta dall'autostrada Bergamo-Treviglio che - da quanto emerso dal bando di gara pubblicato da Cal - costerà 100 milioni di euro in più. A Treviglio fa discutere anche il mancato accordo per l'area a sud della Fiera dove i proprietari negano la presenza di trattative aperte con il Comune. Più a nord, a Zingonia, sfuma ma solo per ora, il progetto di riqualificazione dell'area delle ex Torri: asta deserta, ma il sogno continua.

Caravaggio sotto choc per la scomparsa improvvisa di una ristoratrice di 39 anni travolta e uccisa dal treno nella campagna tra Misano, Caravaggio e Capralba. Cordoglio anche a Ciserano per la scomparsa di Pietro Bianchi, instancabile volontario dell'Anc di Osio Sotto.

Eventi

Urgnano fa il boom di visitatori: 30mila persone in tre giorni per il Fermento Festival che ha visto sul palco anche la band italiana The Kolors e il comico di Zelig Beppe Braida. Ad Arzago, invece, va in scena il rito di "pane e ceci" con 2200 razioni distribuite ai cittadini nel giorno di San Lorenzo.

E poi la politica con Matteo Salvini che a Ghisalba ha aperto la campagna elettorale e la crisi idrica che sul fiume Serio: sotto accusa l'uso dei pozzi privati.

Vi ricordiamo che la prossima settimana il Giornale di Treviglio va in vacanza, torneremo in edicola venerdì 26 agosto