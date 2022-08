Travolta da un treno, muore una 39enne

E' stata travolta da un treno in corsa sulla nel tratto di ferrovia tra Capralba e Caravaggio. Inutili i soccorsi per una 39enne.

Travolta da un treno

E' successo pochi minuti fa in località Cascina Fontanello. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Treviglio e un'ambulanza della Croce Rossa di Caravaggio. Per i soccorritori non è però rimasto altro che constatare il decesso della 39enne, di cui non sono ancora state fornite le generalità. Il traffico ferroviario è stato bloccato.

Seguono aggiornamenti