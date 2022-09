Il Giornale di Treviglio è in edicola: un'edizione ricchissima di cronaca dalla Bassa e dal Cremasco

E' venerdì. Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con un'edizione davvero ricca di cronaca, approfondimenti e interviste esclusive. In Primo piano torna la sanità territoriale con un'intervista a tu per tu con il direttore generale dell'Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs che ha illustrato le grandi sfide a cui va incontro oggi l'azienda sanitaria a partire dalla rivoluzione in Pronto soccorso per dire addio - questo è l'auspicio - alle lunghe attese.

Le prime pagine

Cronaca

La settimana trevigliese si apre tra chiari - come l'inaugurazione di piazza Cameroni e la premiazione dei dipendenti comunali "decani" e dei pensionati - e scuri come la vicenda che ha visto un "dipendente infedele" della Same denunciato perché rubava in azienda. Due arresti anche in via Cavour nel negozio di Cannabis light dove però la Polizia ha trovato anche droga "vera". Intanto sul fronte della disputa tra Acos e Trevigliese per la gestione dello stadio comunale è arrivato il giorno del trasloco per la società biancoceleste che ha svuotato i locali pieni di storia e di trofei finiti in cantina.

A Caravaggio ancora un episodio di violenza inaudita: dopo il pusher gambizzato due settimane fa, ora un 23enne è finito in coma dopo essere stato massacrato a calci in faccia. Brutta avventura anche per don Andrea Piana derubato di 2mila euro da due nomadi, ma lui in una lettera scrive: "Vergogna, ma prego per voi". E ancora in città, fa discutere un blitz erotico sul monumento allo scolaro padano della "Merisi" dove un codice QR porta - a sorpresa - al profilo "OnlyFans" di una giovane modella.

Ci sono nuovi risvolti sul delitto Gozzini che la scorsa settimana ha sconvolto la Bassa: spuntano indiscrezioni sul movente. Secondo quanto riferito da Domenico Gottardelli, accusato dell'omicidio del 61enne, al gip Elisa Mombelli avrebbe subito un furto da parte di Gozzini.

A Covo ancora vandali nelle scuole: devastati gli edifici scolastici del Comprensivo Lorenzo Lotto, ma il sindaco annuncia battaglia per trovare i responsabili: "Pagheranno fino all'ultimo centesimo".

Storie positive

Da Canonica una storia di coraggio e speranza: quella del piccolo Leonardo Farella, 9 anni da compiere ma già tanto da insegnare. Dopo un grave incidente in mare quest'estate, che gli è costato l'asportazione di milza e rene, è tornato in palestra dove si allena dall'età di 4 anni con la Scuola Italiana Karate con il maestro Giovanni Milesi.

E per gli amanti della bicicletta una bella notizia: in arrivo 14 nuovi percorsi per percorrere la Bassa sulle due ruote. Le ciclabili "dei castelli" e "dei fontanili" saranno le prime a partire nel progetto targato Pianura da scoprire.