Il Giornale di Treviglio è in edicola, ecco le notizie principali della settimana

E' venerdì e il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek sono in edicola e vi aspettano con un'edizione ricca di cronaca, approfondimenti e notizie esclusive. In Primo Piano questa settimana c'è la "Sfida dei panettoni", un viaggio gastronomico tra le delizie natalizie e i pasticceri trevigliesi insieme alla food blogger Annalisa Andreini.

Omicidio di Morengo

Si trova in carcere Sandra Fratus, la 51enne che venerdì sera ha accoltellato a morte il compagno 31enne Ernest Emeror Mohamed al culmine dell'ennesima lite. E' successo a Morengo, nell'appartamento dove la coppia abitava da qualche tempo. La donna ha raccontato di aver agito per difesa dopo essere stata picchiata come era accaduto altre volte, ma non lo aveva mai denunciato.

Il folle caro energia

Iniziano a farsi sentire pesantemente le conseguenze dell'aumento folle dei costi per l'energia. A Treviglio, la Fondazione Anni Sereni che gestisce la Casa di riposo ha deliberato un aumento delle rette per far fronte alle spese di riscaldamento e al generale caro energia. E mentre la Bcc di Treviglio lancia un plafond da 30 milioni di euro per chi investe in sostenibilità, a Treviglio c'è una storica impresa che chiude i battenti. Si tratta del distributore di metano della famiglia Mondelli che chiude dopo 50 anni di attività.

Attenti al lupo!

La nostra inchiesta ci porta invece nel Cremasco dove il ritrovamento di diversi bovini uccisi e mutilati tra Agnadello e Rivolta fa pensare al ritorno in pianura nientemeno che dei lupi. Una teoria sostenuta dal professor Michele Corti, docente di Zootecnia all'Università degli Studi di Milano.

Le migliori scuole

Per migliaia di studenti bergamaschi questo è il momento delle scelte importanti. Dopo i numeri record di Treviglio Orienta che ha ospitato in Fiera moltissimi studenti delle medie alle prese con la scelta dell'indirizzo di studi ecco pubblicata da Eduscopio anche la classifica delle migliori scuole del territorio.

Dicembre è Natale

Non sapete cosa fare questo weekend? La Bassa è in fermento per le festività natalizie: ecco qualche appuntamento da non perdere. E ancora: non dimenticate di scrivere la vostra letterina a Babbo Natale e di inviarcela dal sito www.carobabbonatalevorrei.it. Le pubblicheremo sul Giornale dalla prossima settimana e ogni lettera ci consentirà di donare un pasto al Banco Alimentare.

E poi ancora tanto altro nelle 56 pagine del vostro settimanale locale.

Sfoglia le prime pagine