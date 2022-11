Treviglio Orienta, nel weekend 3mila persone all'evento in Fiera

Grande successo per l'edizione 2022 di Treviglio Orienta, tenutosi nel weekend del 26 e 27 novembre 2022 nel padiglione fieristico di via Roggia Vignola.

Treviglio Orienta

Sono state 22 le scuole partecipanti a Treviglio Orienta, circa 3.000 persone e un numero significativo di riscontri positivi: sono i dati di una edizione che ha visto per la prima volta in scena anche la Provincia di Bergamo, che ha patrocinato l'iniziativa. E che è stata protagonista del convegno nel quale il consigliere delegato all'istruzione Umberto Valois, la responsabile del settore istruzione Annalisa Longaretti e la dirigente del mercato del lavoro Elisabetta Donati hanno illustrato gli strumenti per l'orientamento.

Foto 1 di 4 Un momento del convegno tenutosi sabato pomeriggio Foto 2 di 4 L'intervento del sindaco Juri Imeri al convegno tenutosi sabato pomeriggio Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

"Iniziativa importante"

"Siamo molto soddisfatti di questa edizione di Treviglio Orienta in Fiera perché ha dimostrato ancora una volta il potenziale e la necessità di questa iniziativa, ma ci ha anche confermato che siamo pronti a fare un salto di qualità introducendo convegni, dibattiti, presentazioni che abbraccino il mondo della scuola a 360 gradi - ha commentato il sindaco Juri Imeri - Abbiamo avuto grande disponibilità da parte dei dirigenti scolastici e dei referenti delle scuole per lavorare insieme alla edizione 2023, a testimonianza dell'importanza di un salone che è rimasto ormai l'unico nel raggio di molti chilometri. Treviglio, e Treviglio Fiera, si confermano quindi centrali e con la capacità e volontà di essere centrali rispetto alla pianura con proposte di qualità e condivise".

"Opportunità per famiglie e studenti"