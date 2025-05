Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 16 al 18 maggio 2025

Si apre un weekend ricchissimo di eventi: al centro l'enogastronomia, ma anche il benessere e la cultura. Ecco una carrellata di eventi che animeranno la Bassa e il Cremasco in questo weekend, dal 16 al 18 maggio 2025.

Donna è...

Urgnano

Un weekend per le donne e con le donne. A Urgnano, la Pro loco organizza un nuovo appuntamento con sport, arte, cultura, musica e wellness a tinte rosa. Dopo il successo delle passate edizioni torna in paese, da oggi venerdì fino a domenica, "Donna è" l'iniziativa che sostiene la Fondazione "From" (Fondazione per la ricerca ospedale di Bergamo) a cui sarà devoluta parte del ricavato della manifestazione.

Si parte oggi, venerdì alle 18.30 alla Rocca Albani con «Donne in aiuto di altre donne» con le voci del gruppo di volontarie di "Missione Calcutta" impegnate in esperienze d'aiuto in zone svantaggiate del mondo. La conferenza terminerà con un'apericena (ingresso libero su prenotazione).

Sabato 17 maggio la giornata sarà dedicata a benessere, arte e sport. Dalle 9 alle 12 allo studio Medida valutazione e trattamento riflessologico a cui seguiranno conferenze con psicologa, ostetrica e logopedista.

Alle 9.30 all'antica farmacia "Dr.ssa Besutti" workshop salute con risveglio muscolare guidati da un osteopata e check-up gratuito della pelle.

Nel centro storico, invece, a partire dalle 17 esibizioni di discipline sportive: pallavolo, yoga, zumba, danza orientale fusione e danza moderna incanteranno i presenti in un percorso itinerante attraverso lo sport.



Spazio anche all'arte con la mostra allestita nella Rocca. Nella Sala d'armi alle 17 "Essenza donna" a cura dell'artista Manuel Ondei con la galleria Neutralis Spatio. Dalle 16.30 alle 18.30 "In arte e parole", laboratorio di scrittura e arte creativa a cura di Monica Leporati.

La sera, la festa non si ferma con il concerto spettacolo di Sherrita Duran alle 21 in piazza Libertà.

Domenica è wellness, a partire dalle 8 con la camminata "Pink e maià, amò" che partendo da piazza Libertà raggiungerà Basella per rientrare poi in paese. Sul percorso ristori organizzati dall'associazione genitori, Comitato Basella e Azienda agricola Confalonieri (quota di iscrizione 5 euro).

Sagra del salame

Ghisalba

Il salame tipico bergamasco sarà l’assoluto protagonista della 23esima sagra organizzata dalla Pro loco di Ghisalba.

Sabato 17 maggio, dalle 18, piazza Garibaldi ospiterà numerosi stand di vendita di prodotti agroalimentari per tutti i palati.

Il divertimento proseguirà poi tutta la serata con la «Notte bianca», ad inaugurare la bella stagione, con musica live, giostre per i più piccoli, bancarelle, hobbisti, punti ristoro e i negozi che resteranno aperti per animare ancora di più il centro del paese.

Due i palchi a disposizione dove poter seguire i concerti dal vivo: ospiti della serata il "Vava77" e la musica anni ‘80 e ‘90 riportata in vita con il karaoke della compagnia teatrale "Gli sfrattati".

Per gli amanti dei motori, in paese, verrà allestita anche un’esposizione di "Fiat 500".

Da non perdere, invece, questa sera, venerdì, alle 20.30 il secondo incontro dedicato al capitano di ventura e incentrato sul rapporto di Bartolomeo Colleoni con Ghisalba. L’appuntamento è in sala consigliare.

Ma l’evento confermato come "sagra di qualità" dall’Unpli sarà un omaggio prima di tutto al salame bergamasco e ai suoi usi nella cucina tradizionale.

Culturalmente Covo

Covo

Dal 16 al 18 maggio, un weekend di cultura diffusa nel cuore della Bassa. Il Comune di Covo annuncia la decima edizione del Culturalmente Covo Festival: un traguardo importante per un evento nato dal territorio e per il territorio, che in questi dieci anni ha saputo crescere, innovarsi e coinvolgere generazioni diverse, mantenendo salda l’identità del borgo covese.

Anche quest’anno, il Festival propone un programma ricco e multidisciplinare, pensato per valorizzare l’arte contemporanea, la cucina locale, la storia del borgo e la voglia di stare insieme. Incontri, laboratori, spettacoli e musica, distribuiti tra piazze, cascine, oratori e strade dipinte, faranno da cornice a tre giorni di festa all’insegna della cultura e della partecipazione.

Si parte questa sera, venerdì 16 maggio alle 19.30, a Palazzo Minorati, con il vernissage della mostra "Dietro le Forme" dell’artista Stefano Recanati, accompagnato dalla performance musicale live di Kasoncelly. L’ingresso alla mostra è gratuito.

Sabato 17 maggio, spazio alla tradizione con "Mani in pasta – Raviolo nostrano di Covo de.co.", una cooking class per grandi e piccoli condotta dalla massaia decana Rita Ghislandi (90 anni) con Eleonora Ceresoli e Bruna Pagani (alle 9.30, oratorio San Tarcisio – su iscrizione). In serata, alle 21 in Piazza SS Apostoli, la magia del circo teatro con lo spettacolo "Eccentrici Night – Olimpic edition", gratuito e adatto a tutta la famiglia.

Domenica 18 maggio sarà la giornata più intensa e partecipata. Si comincia alle 10.30 con le visite guidate al borgo e ai suoi murales, in compagnia delle guide volontarie della Pro Loco e dalle 10.30 alle 15.30 in Piazza SS Apostoli con il museo del burattino e le sue attività con la Fondazione Ravasio. Nel pomeriggio, alle 14, torna il favoloso appuntamento con il "Circo a Pedali", la biciclettata gastronomica tra le cascine con spettacoli itineranti e degustazioni tipiche (su iscrizione). La giornata si chiuderà alle 18.30 in Piazza SS Apostoli con "Ape Zuen – l’aperitivo giovani della Bassa": dj set, food truck e bar mobile in collaborazione con le associazioni giovanili del territorio e le eccellenze locali. Dal 26 maggio poi la realizzazione del decimo murales per mano di Ufo Cinque. Tutti i dettagli e le prenotazioni sono disponibili tramite WhatsApp al numero 351 7090327.

Rocca di vino

Cologno

Torna a Cologno l’appuntamento con la degustazione enogastronomica "Rocca di vino". Domenica, dalle 10 alle 22.30 il parco della Rocca ospiterà otto aziende vitivinicole provenienti da cinque regioni con oltre 40 etichette da poter degustare insieme a una selezioni di prodotti tipici (il biglietto dal costo di 15 euro comprende tracolla e calice). Durante la giornata si terrà il contest fotografico "Il mondo del vino" a cura del Gruppo fotografico A4 di Cologno, sarà possibile scoprire i giusti abbinamenti insieme agli esperti Giulio Amaglio e Riccardo Rapizza e verrà presentato "Il tagliere di Cologno e delle botteghe". Dalle 12 aprirà la cucina con prodotti a km 0, mentre nel pomeriggio spazio ai più piccoli con intrattenimento e giochi a tema a cura della scuola materna e del nido "Eureka", fino alle 18.30 quando verranno premiati i vincitori del contest e verranno estratti i biglietti vincenti che si porteranno a casa i premi messi in palio dall’Associazione "Le botteghe". La cucina riaprirà poi alle 19 e la manifestazione si concluderà alle 22.30.

Ta bìet?

Crema

Dopo il successo della prima edizione, "Ta bìet?", la festa mercato itinerante dedicata al mondo del vino contadino, non vuole lasciare gli appassionati a bocca asciutta e, in attesa di tornare il prossimo ottobre a Treviglio, "trasloca" a Crema nella splendida cornice del Museo civico. L'evento, tradotto letteralmente "cosa bevi?", e dedicato al mondo del vino andrà in scena domenica 18 maggio, dalle 11 alle 19, all'interno dei chiostri del museo in piazzetta W. T. Gregorj 5. (qui tutti i dettagli dell'evento)

Festa Alpina

Casirate

Dieci serate all’insegna della buona cucina, della musica dal vivo, con balli e tanto divertimento. Torna la tradizionale Festa Alpina, organizzata dal Gruppo Alpini di Casirate con il patrocinio del Comune, arrivata quest’anno alla quattordicesima edizione. La location è quella del PalaGerundium, la tensostruttura in via dell’Industria nella zona produttiva del paese che per tre weekend e qualcosa in più tornerà ad animarsi grazie al lavoro degli Alpini casiratesi e dei volontari che li affiancheranno per tutta la durata della festa.

Il menù della festa è quello della tradizione che, oltre ai piatti della cucina alpina, offre anche grigliate e pizze, un servizio bar con birra, vino, bevande e squisite torte. Ogni sera la cucina sarà aperta dalle 19.30 alle 23. Ricco anche il palinsesto musicale per "abbracciare" e far ballare grandi e piccini. La Festa Alpina aprirà i battenti già in questo fine settimana e per oggi, venerdì, l’accompagnamento musicale è affidato alla Marilena Band; domani, sabato, salirà sul palco "Maryanne" e la sua orchestra di non solo liscio; domenica, invece, il protagonista sarà Marco Gelmi.

Il secondo weekend si aprirà venerdì 23 maggio a la musica dal vivo sarà quella di "Francesco"; sabato 24 a far cantare e ballare il PalaGerundium ci penserà "Angelo Caravaggio" con tutta la sua orchestra, mentre domenica 25 canteranno "Rita & Guerrino". E ancora: venerdì 30 maggio sarà la volta dei "Monster Country Group"; sabato 31 ci sarà l’orchestra "Gianfranco live"; domenica 1 giugno si esibirà "Gino e la band"; lunedì 2 sul palco "Jennyfer Group".

Festa dei colori

Verdellino

Zingonia diventa il centro di un mondo coloratissimo e multietnico per la seconda edizione della "Festa dei colori". Domenica 18 maggio dalle 15 piazza Affari accoglierà musica e cibo da tutto il mondo: Italia, Senegal, Ghana, Marocco, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Nigeria, Albania, Egitto, Pakistan e Nuova Guinea. Un tripudio di profumi e colori che culminerà alle 19 con il "nostranissimo" concerto di "Bepi & The Prismas".

La "Festa dei colori", interamente gratuita, è il primo evento della rassegna "Agorà di comunità", il progetto condiviso dai Comuni di Osio Sotto, Levate, Verdello, Ciserano, Boltiere e Verdellino vincitore del bando "Lombardia Style".

Un progetto turistico-culturale che mette in rete i Comuni per far crescere il territorio e che offrirà un ricco palinsesto di eventi, con il teatro di "deSidera Bergamo Festival", che inizierà domenica, proprio con la «Festa dei colori» e ci accompagnerà per tutta l’estate. A far da cornice saranno luoghi simbolo del territorio, piazze, parchi e chiese che si trasformeranno in palcoscenici per intrattenere e attirare visitatori.

Storie a manovella

Canonica

Domattina a Canonica la conclusione della trentaduesima rassegna di "Teatro a Merenda". A concludere la kermesse di eventi e iniziative culturali saranno le "Storie a Manovella", che vedranno un narratore cantare storie e fiabe antiche. Solo con voce e corpo una serie di personaggi quali la Fata Zuccona e la Strega Bistrega intratterranno i più piccoli con storie in prosa e in rima accompagnate dalle musiche prodotte da un organetto a manovella. "Uno spettacolo che sazia, ma che fa venire anche appetito di altre fiabe a teatro" hanno assicurato gli organizzatori del "Teatro del Vento", che han già annunciato la ripresa della rassegna dal prossimo ottobre. Curato e realizzato da Chiara Magri, lo spettacolo verrà inscenato domattina, sabato, alle 10 nei giardini della Primaria in via Michelangelo da Caravaggio; in caso di pioggia, ci si sposterà nella saletta del centro diurno di via Locatelli. Come di consueto, a fine spettacolo ci sarà una sorpresa per i piccoli spettatori.

Se volete invece fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi del weekend in Lombardia.