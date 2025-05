"Ta bìet?", il mercato itinerante del vino contadino sbarca a Crema

Dopo il successo della prima edizione, "Ta bìet?", la festa mercato itinerante dedicata al mondo del vino contadino, non vuole lasciare gli appassionati a bocca asciutta e, in attesa di tornare il prossimo ottobre a Treviglio, "trasloca" a Crema nella splendida cornice del Museo civico.

Domenica va in scena "Ta bìet?"

L'evento, tradotto letteralmente "cosa bevi?", e dedicato al mondo del vino andrà in scena domenica 18 maggio 2025, dalle 11 alle 19, all'interno dei chiostri del museo in piazzetta W. T. Gregorj 5. Presenti più di 20 vignaioli, che offriranno la possibilità di effettuare oltre 70 assaggi e di acquistare vino direttamente dal produttore. E non un vino qualunque. Protagonista sarà, infatti, il vino contadino: quello che mette al centro il gesto e le scelte dell’uomo.

Oltre ad assaggiare vino si potranno gustare i piatti proposti dal Bar Museo di Crema, co-organizzatore dell’evento insieme ai locali trevigliesi Jammin e Casabase. Spazio anche all’editoria che tratta il vino, a incontri e conferenze a tema e a contest per vincere bottiglie. Il costo per la degustazione dei vini è di 20 euro; bicchiere e porta bicchiere saranno forniti dagli organizzatori della manifestazione.

Treviglio e Crema sempre più vicine

"Questa seconda edizione di "Ta bìet" – afferma Samuele Anghinoni, titolare di Jammin – per noi ha un valore particolare perché, invitati a Crema dagli amici del Bar Museo che si occuperanno di tutta la proposta food, abbiamo la possibilità di proporre la nostra visone del “mondo vino” in una città alla quale siamo molto legati e che insieme a Treviglio rappresenta un punto di riferimento e aggregazione per tutta la bassa pianura. Oltretutto le due città sono collegate da un treno ogni ora, quindi per chi abita a Treviglio sarà comodissimo venire a Crema, mentre quando faremo l’edizione di Treviglio a ottobre gli amici di Crema potranno venire a trovarci senza problemi".

Le prevendite per gli assaggi si possono acquistare a Treviglio da Jammin o Casabase e a Crema al Bar Museo.