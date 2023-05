Vailate al voto, è ribaltone: Trevisan è il nuovo sindaco

Elezioni comunali Vailate, è "ribaltone": la lista civica "TrasformAzione" di Andrea Trevisan ha vinto con il 42,3% dei voti, strappando il Comune al centrodestra (spaccato in due). Il neosindaco ha vinto in tutte e quattro le sezioni elettorali del paese.

Ecco i dati definitivi: Andrea Trevisan porta a casa 878 voti su 2075 votanti, pari al 42,3%. Cofferati, vicesindaco uscente, arriva a 694 (33,45%), mentre Stombelli (ex sindaco nei primi Duemila) ha incassato 503 voti, il 24,24%.

Con poco più del 57% di votanti, si sono chiuse alle 15 di oggi lunedì 15 maggio 2023 le urne per le elezioni comunali di Vailate. Elezioni anticipate, dopo la caduta della Giunta di Paolo Palladini (PrimaVailate), che ha portato alla frattura del centrodestra vailatese in due liste: da una parte la "storica" lista civica PrimaVailate appoggiata da Lega e Forza Italia, che candidava il vicesindaco uscente Pierangelo Cofferati, e dall'altra "Nuovi orizzonti" di Pier Mauro Stombelli, sostenuta da Fratelli d'Italia. Correva infine Andrea Trevisan per il centrosinistra di TrasformAzione.

Tra i primi a commentare il voto c'è il candidato sindaco della lista civica appoggiata da Fratelli d'Italia, Pier Mauro Stombelli:

"Innanzitutto grazie a chi ci ha votato - ha commentato - Il risultato non ci soddisfa, anche se il gruppo è nato poco tempo fa e non abbiamo avuto il tempo di organizzarci fino in fondo. Onore delle armi ai competitori e ora spazio al confronto in Consiglio comunale".

"Prendiamo assolutamente atto della decisione dei cittadini in tutta serenità. Penso sia prevalsa la voglia di cambiamento, al di là della politica, perché se ci limitiamo alla politica è evidente come il paese sia ancora di destra - è invece il commento di Pierangelo Cofferati - La scissione della destra non ha giovato. Siamo coscienti del lavoro che c'è da fare e per questo facciamo un grosso in bocca al lupo ai vincitori, perché di lavoro ce n'è tanto e sappiamo che.) non è semplice".