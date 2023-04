Elezioni comunali, Fratelli d'Italia sostiene Pier Mauro Stombelli

La lista dei candidati del circolo di Fratelli d’Italia è già realtà e Pier Mauro Stombelli è il prescelto per la corsa alla poltrona di primo cittadino.

Elezioni a Vailate, Fratelli d'Italia corre da solo

In attesa di capire le prossime mosse politiche di "Vailate per cambiare pagina" e di "Con Vailate", e mentre "Prima Vailate" e "TrasformAzione" sono presi dal darsi battaglia sui social e dall’ultimare le proprie liste, il coordinatore di FdI Luciano Aiolfi ha giocato d’anticipo e con un comunicato ufficiale dello scorso martedì ha fatto sapere di aver già allestito una squadra "capeggiata dall’avvocato Stombelli e costituita da cittadini vailatesi di provata esperienza e sperimentata professionalità, qualità necessaria per poter essere oggi in grado di affrontare le difficoltà di governo del territorio, promuovendone gli interessi e incentivandone lo sviluppo".

Stombelli è il candidato

Stombelli, avvocato, classe 1963, fu già sindaco a Vailate per cinque anni dal 1999 al 2004.

Dopo la scomparsa del compianto Antonio Benzoni, che da tesserato del circolo e da consigliere di minoranza uscente avrebbe potuto essere il candidato a sindaco ideale, il circolo vailatese ha scelto di puntare su un altro volto noto in paese.

"Il valore aggiunto delle persone che si metteranno, con dedizione e impegno, al servizio della comunità, è sicuramente la chiave di volta per poter essere all’altezza delle sfide che ci aspettano, e dare le risposte più appropriate alle istanze che i cittadini ci porranno" spiegano.

Da qui, la promessa fatta ai cittadini da Fratelli d’Italia: "Noi siamo pronti a governare con rigore, onestà, impegno, nel segno del rinnovamento. Noi siamo la politica che ascolta in difesa dei nostri valori".