"Prima Vailate" cambia: Cofferati candidato al posto di Palladini

Clamoroso cambio al vertice di "Prima Vailate": non sarà l'ex sindaco sfiduciato Paolo Palladini a ricandidarsi alla guida del paese per la maggioranza uscente, ma il suo vice ed ex primo cittadino Pierangelo Cofferati. Lo ha annunciato lo stesso Cofferati in questi giorni, un po' a sorpresa, spiegando che quel che rimane di "Prima Vailate" lo ha indicato all’unanimità come candidato primo cittadino alle prossime elezioni di metà maggio.

"Prima Vailate" candida Cofferati

Tutto era cominciato, come noto, lo scorso 13 febbraio, con la sfiducia votata in Consiglio all’ex sindaco Palladini. Quest’ultimo però, non uscirà di scena definitivamente e continuerà a supportare Cofferati nella, non proprio nuova veste, di suo braccio destro.

"Ovviamente non avrei accettato la mia candidatura senza avere la certezza che una colonna portante come Palladini starà al mio fianco come mio vice – ha aggiunto Pierangelo – Paolo è più motivato che mai a impegnarsi per la cura del paese e per il bene della comunità. Sono certo che insieme alla nostra squadra rinnovata potremo tornare a servire il nostro paese con impegno e umiltà, coscienti delle sfide, ma convinti a fare il meglio per i cittadini. Sarà proprio questo l’obiettivo principale della nostra squadra, che abbiamo ricostruito prendendo in considerazione l’affidabilità di ciascun membro che, dopo aver subito una sfiducia, crediamo sia davvero la caratteristica chiave di chi avremo accanto".

Una squadra dunque, che vedrà la partecipazione attiva di due gruppi politici nazionali di centrodestra: "Saremo supportati dalla Lega e da Forza Italia, ma sappiamo che sono le persone a contare nei piccoli paesi, specie in politica. Noi daremo il massimo per il nostro territorio".

Fratelli d'Italia, invece, ha deciso di correre da sola supportando la lista che vede candidato Pier Mauro Stombelli.

Palladini: "Resterò in strada, più vicino ai cittadini"

Stesso obiettivo anche per Palladini.