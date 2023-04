Elezioni comunali, tre i candidati: per "TrasformAzione" c'è Andrea Trevisan

(nella foto da sinistra Andrea Trevisan, Pierangelo Cofferati e Pier Mauro Stombelli)

Andrea Trevisan è il candidato sindaco per il gruppo "TrasformAzione". Dopo le ultime settimane di agguerrita campagna elettorale a Vailate, condotta a mezzo social e incentrata sull’attacco diretto ad alcune scelte dell’ex Amministrazione Palladini, giudicate deleterie per il territorio, come il taglio dei tigli sul viale del cimitero e la gestione errata della ciclabile per Misano e del centro sportivo di via Roma, l’ex gruppo di minoranza ha finalmente rivelato il nome del prescelto sotto cui riunirà le proprie forze per affrontare le elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio.

Trevisan in campo per "TrasformAzione"

Sarà dunque l’ex consigliere Trevisan, e non l’ex capogruppo Franco Cerri, a sfidare Pierangelo Cofferati di "Prima Vailate" e Pier Mauro Stombelli di "Fratelli d’Italia" nella corsa alla poltrona di primo cittadino, con "Vailate per cambiare pagina" e "Con Vailate" che al momento sembrerebbero essersi defilate, in attesa di comprendere a quale dei tre candidati a sindaco concederanno il proprio supporto alle urne.

"Siamo un gruppo di persone motivate a far tornare Vailate a vivere – ha riferito lo stesso Trevisan attraverso i due comunicati ufficiali divulgati dal gruppo sui propri canali web – Insieme siamo pronti ad agire per portare in paese un clima di serenità, inclusione e rinnovamento. L’amore per il nostro territorio e la voglia di fare saranno i nostri punti di partenza per il futuro della nostra comunità".

Una comunità che, nel giro di un mese e qualche giorno, sarà dunque chiamata a scegliere la sua prossima guida tra tre personalità profondamente diverse tra di loro per età anagrafica ed esperienza sullo scenario politico locale.

Da un lato vi è appunto Trevisan, trentasettenne impiegato e laureato in Ingegneria, che è entrato in Consiglio comunale soltanto nel 2020, sedendo tra i banchi dell’opposizione capeggiata da Cerri, e che ora considera la propria candidatura la naturale evoluzione del suo ruolo al servizio dei cittadini.

Alle urne contro Cofferati e Stombelli

Dall’altro lato invece, vi sono due ex sindaci. Pierangelo Cofferati, bancario cinquantunenne, l’eventuale elezione rappresenterebbe il suo secondo mandato dopo quello in essere dal 2009 al 2014, a seguito del quale ha poi ricoperto la carica di vicesindaco in entrambe le legislature di Paolo Palladini, con cui il sodalizio amministrativo continuerebbe a ruoli invertiti anche nel caso di un nuovo trionfo elettorale.

Come per Cofferati, ritorno sulle scene anche per Stombelli, avvocato sessantenne e già primo cittadino dal 1999 al 2004. Dopo aver provato a ricandidarsi proprio alle Amministrative del 2004, che perse per una manciata di voti, rimase alla guida dell’opposizione per i successivi tre anni, salvo poi rassegnare le proprie dimissioni. Ora la decisione di rimettersi in gioco e provare a riprendere in mano le redini del paese.