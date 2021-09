"Treviglio faccia provincia": il ritorno di Rinascerò e dei Socialisti

Si sono presentati giovedì sera a Treviglio i candidati delle due liste a sostegno del candidato sindaco Augusto Corsi, Rinascerò e Socialisti per Treviglio. Tra le proposte più curiose della coalizione - che è data tra l'1% e il 3% nell'ultimo sondaggio elettorale commissionato dalla Lega - c'è la realizzazione di un referendum per la costituzione di una nuova provincia: quella della Geradadda, con capoluogo Treviglio.

"Rinascerò", il ritorno

Già alleata del centrodestra, poi estromessa dopo il caso del post sui commercianti in piena pandemia, "Rinascerò" si presenta come partner di un'associazione a sostegno delle persone con disabilità. "Promuoveremo interventi legati alla disabilità ma anche al benessere degli anziani e al disagio giovanile" ha spiegato il gruppo, il cui capolista sarà Antonio Notaro.

I Socialisti: "Referendum per Treviglio provincia"

Gli alleati, "Socialisti per Treviglio", rilanciano invece sulla Geradadda provincia. Un'idea non nuova, in realtà, che è riemersa come un fiume carsico più volte negli ultimi decenni.

La proposta, spiegano, potrebbe partire da un referendum nel territorio tra l’Adda e il Serio, che comprenda anche Comuni cremaschi (Rivolta, Agnadello e Vailate) e la Taranta, località a est dell'Adda parte della milanese Cassano. Ne farebbero poi parte Canonica, Fara d’Adda, Pontirolo, Castel Rozzone, Brignano, Pagazzano, Caravaggio, Fornovo, Mozzanica, Misano, Calvenzano, Arzago e Casirate. Una proposta in decisa controtendenza rispetto alle "razionalizzazioni" degli scorsi anni. Ma che secondo i Socialisti per Treviglio potrebbe comunque stare in piedi, visti i numeri della popolazione (in crescita) a Treviglio e il ruolo sempre più centrale della pianura nelle dinamiche economiche regionali.

"Con la Provincia si avrà per legge il ritorno del Tribunale, a pieno titolo, una sanità più vicina al territorio, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - argomentano i militanti, - Inoltre si potranno meglio salvaguardare i marchi commerciali esistenti e creare nuovi marchi di qualità delle produzioni".

Una "rivoluzione" che secondo Rinascerò e Socialisti per Treviglio servirà anche a sviluppare il turismo in città e nel territorio. "Per favorire questo, tra le altre cose, proponiamo di fare, non una nuova autostrada per evitare il consumo di altro suolo agricolo, una superstrada per Bergamo unendo i tratti già esistenti e ultimando la nuova circonvallazione di Verdello come raccordo dell’esistente" hanno sottolineato.

