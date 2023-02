Primarie Pd, i risultati Comune per Comune: valanga Elly Schlein

Anche in provincia di Bergamo è Elly Schlein la vincitrice assoluta delle Primarie aperte del Partito democratico, che ieri domenica 26 febbraio ha scelto il nuovo segretario nazionale.

Al voto 14mila bergamaschi, stravince Elly Schlein

Sono stati oltre 14mila i votanti in provincia di Bergamo, che in larghissima maggioranza (8499 voti, il 60,4% circa) hanno scelto la "sfavorita" vicepresidente dell'Emilia Romagna, contro "l'uomo del partito" Stefano Bonaccini, che si è fermato al 39,5%, con 5555 voti. Un'ottantina le schede nulle o bianche.

Ribaltato il risultato degli iscritti

Un risultato che ribalta completamente quello della prima fase delle Primarie, durante la quale nei circoli locali votavano i soli iscritti. In questa fase, a vincere era stato di gran lunga Bonaccini.

Guardando al voto sezione per sezione (si votava in 93 seggi della provincia di Bergamo, sostanzialmente uno per ciascun circolo locale del partito), Schlein ha fatto il pieno in quasi tutte. A fare eccezione soltanto una decina di Comuni, in cui invece ha vinto Bonaccini: Mornico al Serio, Gandosso, Entratico, Villa d'Almé, Mozzanica, Ciserano, Palosco, Morengo, Scanzorosciate (paese del segretario bergamasco Davide Casati) e Ponte Nossa.

Altrove, le percentuali in favore di Schlein arrivano al 70% di Treviglio, uno dei Comuni in cui ha ottenuto il miglior risultato della provincia. Altissime le percentuali della neosegretaria anche ad Arzago d'Adda (paese dell'ex segretario Gabriele Riva), a Fara d'Adda, a Dalmine, a Mozzo, a Calusco, a Treviolo e a Pontida.

