Forza Italia, Sorte fa saltare due teste nella Bassa

Dopo le Elezioni Regionali in Forza Italia scatta il "redde rationem", nella Bassa bergamasca: silurati i vertici di Treviglio e Romano, ecco i nuovi dirigenti.

Forza Italia Bergamo, Sorte cambia i segretari locali

Come si fa a prendere il 28% a Misano e quasi sei volte meno voti a Treviglio o a Romano, dove ci si aspetterebbe un risultati ben più rilevanti da due città storicamente "democristiane" e moderate? Se lo chiedono in parecchi, in queste ore, in Forza Italia. Più di qualsiasi altra forza politica in campo a queste Regionali, infatti, nella Bassa gli azzurri del neosegretario Alessandro Sorte (nominato alla guida del partito provinciale a dicembre) fanno i conti con una mappa elettorale estremamente maculata, ma per nulla enigmatica. I risultati migliori, spesso in doppia cifra, sono stati ottenuti nei centri della Geradadda e della Calciana in cui spiccano esponenti filo-sortiani. Così come in Val Seriana, altro feudo del deputato brignanese.

Saltano le teste di Viglietti e Fatnassi

Già nei giorni scorsi - come anticipato questa mattina dal Giornale di Treviglio in edicola - trapelava un malcelato disappunto per i numeri delle due principali città della Bassa, entrambi sotto la media provinciale del 7%. Ma stamattina è arrivata la conferma: le due coordinatrici locali di Treviglio e Romano (entrambe donne di fiducia della ex coordinatrice provinciale, la senatrice Alessandra Gallone) Chiara Viglietti e Sonia Fatnassi, sono state "destituite" da Sorte, nel ridisegno complessivo dei vertici delle sezioni locali.

Foto 1 di 2 Sonia Fatnassi Foto 2 di 2 Chiara Viglietti

Questi i nuovi dirigenti del partito a livello locale. A Treviglio, il nuovo commissario sarà Augusto Baruffi, già presidente della casa di riposo Anni Sereni, primo in termini di preferenze (145). A Seriate, il nuovo commissario è Luigi Stracuzzi, ex consigliere comunale già attivo a Treviglio nei mesi scorsi nella lista civica "Rinascerò" a sostegno di Augusto Corsi.

A Romano guida Enrico Franchini

Torna invece con un incarico di primo piano a Romano l'ex consigliere comunale Enrico Franchini. Mentre a Caravaggio, a prendere le redini degli azzurri sarà il consigliere Daniel Facchinetti.

Viglietti: "Sorte? Non Mette in discussione se stesso"

Caustico il commento di Viglietti, su Facebook, nella tarda mattinata di oggi venerdì 17 febbraio. La ex coordinatrice locale rinfaccia a Sorte di non aver sostenuto il partito durante le ultime Comunali. Il post ha ricevuto un "like" anche dalla stessa Fatnassi, a Romano.

"In Treviglio il consenso di Forza Italia ha subito un decremento rispetto le elezioni politiche di settembre, come del resto in tutta la provincia di Bergamo. Treviglio, al netto di Caravaggio che vedeva candidato Augusto Baruffi, è l'unica città di tutta la Provincia sopra il 6%. Le alte preferenze espresse a favore dei candidati in rapporto alla bassa affluenza hanno consentito a Forza Italia un risultato sufficiente in tutta la nostra Provincia, mentre la vicina Brescia vola oltre il 10%. Prendo atto dei desideri di cambiamento, tra l'altro già noti da tempo, del Commissario provinciale che ponendo in discussione me sulla base dei risultati elettorali pone in discussione se stesso: i numeri sono numeri! Commissario provinciale di cui non ricordo la presenza al nostro fianco alle elezioni comunali di Treviglio, quando in Città il centrodestra si è unito conseguendo una vittoria clamorosa, a seguito della quale Forza Italia-UDC siede tra i banchi della maggioranza in Consiglio ed in Giunta".

L'assenza alla convention con Berlusconi a Treviglio

Gli attriti tra Viglietti e Sorte, d'altra parte, non sono recenti: già lo scorso maggio la sezione locale di Forza Italia era stata protagonista di una spettacolare e vistosa assenza, quando aveva disertato la convention di TreviglioFiera organizzata da Sorte, ospite nientemeno che Silvio Berlusconi.

Nella foto in alto, da sinistra: Alessandro Sorte, Augusto Baruffi, Enrico Franchini, Daniel Facchinetti e Luigi Stracuzzi