Vaccino Covid-19 a Treviglio, da oggi 300 dosi al giorno. Per la “fase uno” proroga di una settimana

E’ stata prorogata di una settimana la campagna vaccinale anti Covid-19 dedicata al personale sanitario della Bassa. L’obiettivo è di vaccinare entro lunedì prossimo, 18 gennaio, la totalità dei dipendenti dell’Asst trevigliese che si saranno iscritti e il 60% degli aderenti tra gli aventi diritto al vaccino per la Fase 1: platea che comprende anche i medici di base, i pediatri di libera scelta, il personale delle ambulanze, i dipendenti e gli ospiti delle residenze sanitarie. In totale, circa 8500 persone.

Dopo la prima giornata “simbolica” di domenica, a partire da lunedì della scorsa settimana è cominciata l’inoculazione delle dosi su “vasta” scala e per venire incontro alle richieste è stato aumentato potenziato il sistema di distribuzione, aumentando il numero di dosi quotidiane somministrate. Sembrerebbe dunque che la percentuale di adesione tra i sanitari stia dunque migliorando, se si considera che a settimana scorsa era stata calcolata attorno al 60%, tra i dipendenti dell’Asst.

“In un primo momento, visto le richieste, si pensava di concludere le vaccinazioni oggi, lunedì 11 gennaio – spiega l’Asst Bergamo Ovest in una nota – Ma l’alta adesione e l’apertura contestuale delle agende ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera scelta (compreso il personale di studio), alle ditte con appalti interni e ai volontari delle Croci- Areu ha imposto lo spostamento della chiusura della Fase 1 a lunedì 18 gennaio, giorno in cui tutte le dosi giunte all’ASST saranno state inoculate, in attesa di ulteriori forniture”.