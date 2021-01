Vaccini Covid-19, Treviglio gioca d’anticipo FOTO

Sono già cominciati all’Asst Bergamo Ovest le vaccinazioni anti-Covid, in anticipo di un giorno rispetto al piano previsto nei giorni scorsi da Regione Lombardia. Già sessanta i vaccini somministrati al personale.

“Abbiamo deciso di anticipare ad oggi, domenica, l’inizio delle vaccinazioni anti-Covid – spiega Peter Assembergs, direttore generale e responsabile della Unità di Crisi Covid dell’Asst Bergamo Ovest – Così, dopo un giro di telefonate fatte dai miei direttori, abbiamo arruolato i primi 60 volontari, tra medici, infermieri, farmacisti, biologi, psicologi, ostetriche, amministrativi, sia ospedalieri sia dell’area territoriale”.

Le vaccinazioni si sono svolte nella sede scelta per le vaccinazioni Anti Covid: una porzione del Reparto di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Treviglio – Caravaggio (già sede dell’OBI2, il primo reparto Covid aperto a fine febbraio).

Da domani il via anche alle vaccinazioni per i “subacuti” dell’Ospedale di Romano di Lombardia. “Questa fase della campagna vedrà coinvolto tutto il personale dell’Asst, indipendentemente dal profilo professionale e comprenderà, altresì, i dipendenti delle aziende che hanno appalti all’interno delle nostre strutture (es. mensa, pulizie etc)” continua l’Asst in una nota. “Si tratta della prima iniezione del vaccino BioNtech-Pfizer . Tra 21 giorni verrà effettuata la seconda e definitiva dose che permetterà di raggiungere l’immunizzazione al 95% nei soggetti vaccinati”.