Occhio alla fake: non sono ancora aperte le prenotazioni per il vaccino over60

Sta circolando parecchio nei gruppi di WhatsApp la foto di un cartello riportante alcune fantomatiche date sull’apertura delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid per i cittadini tra i 60 e i 79 anni. Ma non è così: non c’è ancora alcuna data fissata.

Prenotazione vaccino over60: bisogna aspettare

Lo conferma la stessa Regione Lombardia, per la quale si tratta di una “comunicazione ingannevole, che non corrisponde al vero”. “Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del ministero della Salute, lo comunicheremo su tutti i canali ufficiali della Regione Lombardia. Aiutateci a diffondere questo messaggio” scrive l’agenzia di stampa della Regione.

Over80: come prenotare

E’ invece vero che, ormai da diverse settimane, è in corso la campagna vaccinale per gli over 80enni lombardi. Ci si può prenotare QUI. L’unica zona della Regione Lombardia in cui si stanno vaccinando anche persone con meno di 80 anni è una fascia di 15 Comuni lungo il confine tra la provincia di Bergamo e quella di Brescia, per contenere l’esplosione di nuovi casi che nelle scorse settimane ha caratterizzato la provincia della Leonessa.

Il vaccino anti-Covid nella Bassa bergamasca

Intanto tra medici e infermieri, personale e ospiti delle Rsa, professionisti sanitari, professionisti della scuola, carabinieri e cittadini oltre gli 80 anni, sono circa 45000 le dosi di vaccino anti-Covid già somministrate nella nostra zona. QUI il punto sulla situazione.

