Le prime pagine di questa settimana: ecco le notizie principali

E' venerdì, e come ogni settimana, il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek sono in edicola. Ecco le notizie principali di questa edizione.

Treviglio al voto: c'è il sondaggione

Matilde Tura tallona il sindaco uscente Juri Imeri: la candidata del centrosinistra riduce lo svantaggio nei confronti del primo cittadino secondo il sondaggio del Pd realizzato da IndexResearch. Intanto spunta anche il quarto candidato: è Augusto Corsi, supportato da Socialisti e Rinascerò.

In Primo Piano il Ddl Zan e la disputa con il Vaticano

Tutti conto l'omofobia, nessuno contro il Vaticano. Si potrebbe riassumere così il confronto sul Ddl Zan nella Bassa. Molti dei sindaci della bergamasca pur confermando di voler contrastare l'omofobia non si sono espressi contro la scelta del Vaticano che per la prima volta ha chiesto al Governo di rivedere una legge. A rischio, secondo il Vaticano, ci sarebbe il Concordato con lo Stato Italiano e la stessa "libertà di pensiero" della comunità cattolica.

La Bassa... all'asta

Sono quasi 900 gli immobili messi in vendita dal Tribunale, molti sono dei veri affari. Dall'ex palestra di Brignano alle azioni della società che controlla uno dei concessionari Fiat più noti in zona. Da decine di appartamenti nei centri storici della Bassa ai negozi nelle vie dello shopping. Ecco dove si trovano gli affari migliori.

Treviglio è Covid free, ma occhio alla Delta

Sfonda quota 400mila dosi il numero dei vaccini anti-Covid somministrati nella Bassa Bergamasca e nella Media Pianura. E per la prima volta da mesi, a Treviglio in un'intera settimana non si è registrato nemmeno un contagio da Coronavirus. Ma mentre il numero dei contagi continua a scendere e anche i ricoveri nei due ospedali dell'Asst Bergamo Ovest si contano sulle dita di una mano, anche nella nostra zona si inizia a parlare della variante Delta.

Questo matrimonio non s'ha da fare

A Romano due famiglie hanno scatenato una faida in strada dopo una discussione per organizzare l'unione di due giovani. Solo l'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio, ma non è la prima volta e i vicini di casa ormai sono esasperati.

Sviene durante le nozze, lo sposo finisce in ospedale

Prima uno svenimento proprio durante la celebrazione del suo matrimonio poi, a cerimonia conclusa, un altro malore e il ricovero in ospedale. La coppia, di Melegnano, si trovava all'Antico Sapore di Rivolta per il tradizionale banchetto nuziale quando gli invitati hanno dovuto chiamare un'ambulanza per soccorrere lo sposo, 45 anni, che è finito direttamente al Pronto soccorso.

Le prime pagine di oggi

Queste notizie e tante altre, come sempre, sulle edizioni in edicola da stamattina a giovedì prossimo. Tutte da sfogliare. Oppure QUI, sull'edizione online. E questa settimana IN REGALO anche lo speciale magazine di "Simpatiche Zampette" con consigli e approfondimenti sul mondo del pet.